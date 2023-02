Litwa gotowa do rozmów o zwiększeniu wydatków na obronność

W kwaterze głównej NATO w Brukseli rodbyło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sposoby uzupełnienia zapasów sprzętu i amunicji oraz ochrona krytycznej infrastruktury podwodnej. Była to też okazja do spotkania ministrów Polski i Litwy.