„Razem z sąsiadami – trzema państwami bałtyckimi – popieramy czas letni. Kiedy nie ma wspólnego porozumienia, który czas wybrać, pojawia się pytanie, czy w ogóle warto wracać do tej kwestii” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas.

Minister podkreślił, że Litwa, pełniąc przewodnictwo w Radzie UE w 2027 roku, nie zamierza wprowadzać tego tematu do porządku obrad.

„Większość państw członkowskich nie wprowadza tej kwestii do swojego porządku obrad w ramach przewodnictwa, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i wojnę na Ukrainie. Najmniej, czego potrzebujemy, to niezgoda w Unii Europejskiej w takich sprawach. W obecnej sytuacji geopolitycznej koncentrujemy się na bieżącej sytuacji i wyzwaniach, a nie dyskutujemy i nie spieramy się o to, czy przesunąć wskazówki zegara do przodu, czy do tyłu” – powiedział J. Taminskas.

W nocy z soboty na niedzielę, po raz kolejny w Unii Europejskiej, zegary zostały przestawione o godzinę do tyłu, a Hiszpania na początku tygodnia zaczęła ożywiać pomysł zniesienia zmiany czasu sezonowego.

„Jak wiecie, w tym tygodniu zegary znów zostały przestawione, i szczerze mówiąc, nie widzę już w tym sensu” – powiedział w poniedziałek rano w opublikowanym wideo na platformie „X” premier Hiszpanii Pedro Sánchez. „We wszystkich ankietach, w których pytano Hiszpanów i Europejczyków o ich opinię, większość opowiada się przeciwko zmianie czasu, a także istnieje wiele dowodów naukowych wskazujących, że to prawie nie pomaga w oszczędzaniu energii i ma negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi” – dodał.

Już w 2018 roku Unia Europejska zaproponowała rezygnację ze zmiany czasu i przejście na jeden stały czas.

84% z 6,4 miliona Europejczyków, którzy wzięli udział w publicznej konsultacji Komisji Europejskiej w 2018 roku, opowiedziało się za rezygnacją z czasu letniego.

Parlament Europejski zatwierdził reformę w 2019 roku, jednak od tego czasu część państw członkowskich Unii sprzeciwiła się jej, co spowodowało wstrzymanie inicjatywy.

Państwa północnej Europy wielokrotnie wyrażały zaniepokojenie zmiennością czasu, powołując się na dane, które pokazują, że ta praktyka ma negatywny wpływ fizyczny i psychologiczny na około 20% Europejczyków.

Czas zimowy będzie obowiązywał do końca marca. W tym okresie jasna część dnia zaczyna się wcześniej rano, a wieczorem trwa krócej w porównaniu z czasem letnim.