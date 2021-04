Litwa będzie kontynuować szczepienia AstraZeneką

bjawach, które należy obserwować przez 3-16 dni po szczepieniu.

Europejska Agencja Leków ogłosiła w środę, że po podaniu 34 milionów dawek tej szczepionki dotarły do niej informacje o 169 przypadkach zakrzepów mózgu.

„Komisja ds. Bezpieczeństwa EMA (PRAC) doszła do wniosku, że nietypowe zakrzepy krwi z małopłytkowością powinny być uznane za bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki Vaxzevria” – czytamy w środowym komunikacie Europejskiej Agencji Leków. EMA podkreśla, że szczepionka jest skuteczna, a korzyści z jej przyjęcia przeważają nad ryzykiem wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych.

„Na podstawie obecnie dostępnych dowodów nie potwierdzono konkretnych czynników ryzyka” – dodano.

Jak poinformowała EMA, „większość zgłoszonych przypadków wystąpiła u kobiet w wieku poniżej 60 lat w ciągu 2 tygodni po szczepieniu”..

Pacjenci, którzy otrzymali szczepionkę AstraZeneki i mają następujące objawy: duszność, ból klatki piersiowej, obrzęk nogi, uporczywy ból brzucha, objawy neurologiczne, w tym silne i uporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie, małe plamy krwi pod skórą poza miejscem wstrzyknięcia powinni zgłosić się do lekarza

Gytis Andrulionis, szef Państwowej Służby Kontroli Leków, mówi, że dodatkowe informacje o niezwykle rzadkim skutku ubocznym szczepionki – powstających skrzepach zostaną umieszczona na ulotkach informacyjnych o szczepieniach.

Niektóre państwa używają szczepionki AstraZeneca tylko w ograniczonych grupach wiekowych, a EMA przekazała, że kraje europejskie powinny podjąć własne decyzje dotyczące sposobu radzenia sobie z ryzykiem, biorąc pod uwagę wskaźniki infekcji i dostępne alternatywy.

Zanim EMA ogłosiła swoje ustalenia, władze w centralnym hiszpańskim regionie Kastylii i Leonu zawiesiły stosowanie szczepionek, choć rząd krajowy zdecydował się go kontynuować.

Mieszkańcy Madrytu, stolicy Hiszpanii chętnie jednak przyjmowali w środę szczepionkę AstraZeneca – donoszą media.

„Jeśli przeczytasz ulotkę każdego leku, zawsze są problemy dla małej liczby osób – powiedziała Pilar Garcia, czekając w kolejce, aby otrzymać zastrzyk AstraZenecą przed stadionem klubu Atletico Madryt, który jest używany jako centrum szczepień.

Szczepienia preparatem AstraZeneką ograniczyły władze Zjednoczonego Królestwa.

Osobom poniżej 30. roku życia w tym kraju zostanie zaoferowana, jeśli będzie to możliwe, inna szczepionka – zdecydowała w środę brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JCVI).

Brytyjska agencja ds. regulacji leków i produktów ochrony zdrowia MHRA poinformowała też, że na 20 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca otrzymała informacje o 79 przypadkach zakrzepów krwi, z czego 19 osób, u których je stwierdzono, zmarło. To oznacza, że ryzyko wystąpienia zakrzepu wynosi cztery na milion. Ryzyko zgonu – jeden na milion. MHRA zaznaczyła, że nie ma dowodów, by to szczepionka spowodowała zakrzepy, ale związek taki jest coraz wyraźniejszy.

Zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van-Tam określił zmianę zasad szczepienia jako „korektę kursu” i powiedział, że taka sytuacja w medycynie jest normalna.

Z kolei Estonia po ogłoszeniu raportu EMA w sprawie preparatu Vaxzevria zawiesiła szczepienia tą szczepionką.

BNS, 15min.lt, rp.pl, tvpinfo.pl