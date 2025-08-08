Litgrid zrywa ostatnie więzi z Rosją i Białorusią – rusza demontaż linii energetycznych

– Demontaż ostatnich linii z Królewcem i Białorusią kończy historyczny etap przebudowy infrastruktury. Symbolizuje to naszą pełnoprawną integrację z siecią elektroenergetyczną Europy kontynentalnej – oświadczył prezes „Litgrid” Rokas Masiulis.

Jak podkreślił, likwidacja tych połączeń nie tylko wzmacnia niezależność energetyczną kraju, ale również przynosi korzyści właścicielom gruntów – po usunięciu linii przesyłowych będą oni mogli swobodnie korzystać ze swoich działek.

W planach jest rozbiórka w sumie 182 km linii oraz 544 słupów energetycznych: 12 linii prowadzących na Białoruś oraz 6 do Królewca.

To naturalna kontynuacja wydarzeń z początku roku – 8 lutego Litwa wraz z pozostałymi państwami bałtyckimi odłączyła się od kontrolowanego przez Rosję systemu IPS/UPS, a już dzień później, 9 lutego, z sukcesem zsynchronizowała swój system energetyczny ze strefą Europy kontynentalnej. Obecnie do wspólnej sieci należy 26 krajów, obsługujących ponad 400 milionów konsumentów.