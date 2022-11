Litewskie gospodarstwa domowe wyrzucają żywność

Tak jak poprzednio, większość jedzenia jest wyrzucana po rodzinnych świętach, a owoce i pieczywo są wyjątkowo nieszanowane.

Pandemia COVID-19 i podwyższona inflacja nie wpłynęły znacząco na nawyki żywieniowe, a zdaniem ekspertów pozytywne zmiany utrudnia brak wiedzy na temat szkodliwości marnowania żywności.

Z badań wynika, że co piąty mieszkaniec kraju przynajmniej raz w tygodniu wyrzuca jedzenie – tyle samo co dwa lata temu. Tyle samo Litwinów deklaruje, że robi to kilka razy w miesiącu.

Osoby do 34 roku życia częściej wyrzucają jedzenie, a odsetek osób marnujących jedzenie znacząco spada w grupie wiekowej powyżej 55 roku.