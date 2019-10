Litewski sąd: Oryginalny zapis imienia także dla mniejszości narodowych

vdu

Sprawa Małgorzaty Wardyn jest jedną z prawie 70 wygranych sprawa o zmianę imienia lub na nazwiska w litewskich sądach. Jak zauważa Dobrowolska, udowadnia ona, że na zmianę zapisu mają szansą nie tylko mieszane małżeństwa i ich dzieci, ale także przedstawiciele mniejszości narodowych na Litwie.

– Bardzo duże znaczenie ma fakt, że w uzasadnieniu wyroku sąd powołuje się m.in. na Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, co potwierdza, że przedstawiciele mniejszości mają szansę na dochodzenie swoich praw językowcy na drodze sądowej – zauważa Dobrowolska.

Jak wyjaśnia prawniczka fundacji, ważne jest, by udowodnić w sądzie swoją przynależność do mniejszości narodowej, czyli mieć odpowiedni wpis w rejestrze oraz, że używa się na co dzień zmienionej wersji. – W przypadku Małgorzaty Wardyn przedstawiliśmy szereg dokumentów, w tym dyplomy ukończenia studiów magisterskich i doktoranckich, w których występowała jako Małgorzata – zauważa Dobrowolska.

Co zrobić, jeśli mamy trudności z uzyskaniem na Litwie oryginalnego wpisu imienia i nazwiska w dokumantach? Należy się zwrócić do EFHR. Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje bezpłatną pomoc prawną (konsultację, sporządzenie dokumentacji, a także reprezentowanie w sądzie) w tym zakresie (kontakt z EFHR: info@efhr.eu lub +370 69 150 822, więcej informacji na www.efhr.eu).Pomoc prawników fundacji jest całkowicie bezpłatna.

EFHR nie może zagwarantować wygranej przed sądem, jako że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. A jednak ponad 60 wygranych spraw może świadczyć o tym, że warto podjąć próbę. Co więcej, każda wygrana sprawa ułatwia zmianę nazwiska tym, którzy będą się o to starali jako kolejni.