Litewski parlament przyjął rezolucję potępiającą atak na Izrael

Litewscy parlamentarzyści zdecydowanie potępili krwawe i niesprowokowane ataki na to państwo. W dokumencie podkreślili, że „naród izraelski, który został wzięty jako zakładnik – zarówno cywile jak i żołnierze – musi zostać natychmiast uwolniony”. Posłowie wezwali też wspólnotę międzynarodową do solidarności i zapewnienia Izraelowi wsparcia politycznego, dyplomatycznego i wywiadowczego. Zaapelowali także rządów, które mają oficjalnych przedstawicieli Hamasu w swoich państwach, do wydalenia ich przedstawicieli. Litwa podkreśla, że rozwój organizacji terrorystycznych takich jak Hamas czy Hezbollah jest wzmacniany przez wsparcie reżimów autorytarnych w Iranie i Rosji.

Nie możemy ignorować wysiłków Iranu, który jest sojusznikiem Rosji, zmierzających do budowy broni nuklearnej i wykorzystania jej do szantażu nie tylko państw w regionie, ale też znacznie szerzej – powiedział litewski minister obrony Arvydas Anušauskas.

My, będąc małym państwem, staramy się zadeklarować innemu niewielkiemu państwu, że ma prawo się bronić. To najważniejsze przesłanie – mają prawo się bronić – powiedział na posiedzeniu Sejmu Emanuel Zingeris. Według niego jest to atak na demokratyczny świat oraz prawo człowieka do życia i posiadania własnego państwa.

W dokumencie zaznaczono, że Hamas nie jest zainteresowany bezpieczeństwem i dobrobytem mieszkańców Strefy Gazy i innych Palestyńczyków.