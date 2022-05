Litewski MSZ: propozycje oddania części Ukrainy Rosji są niebezpieczne dla naszego kraju

– Są one niebezpieczne dla nas, dla Litwy, ponieważ normalizują nie tylko stosunki z tym reżimem ale także normalizują to, co ten reżim robi – skomentował dziennikarzom Landsbergis sugestie na temat ustępstw wobec Rosji.

Zdaniem szefa litewskiej dyplomacji, takie propozycje są „bardzo mocnym sygnałem dla wszystkich innych agresorów, potencjalnych przestępców, że jeśli popełnisz przestępstwo i nie zostaniesz zmieciony w ciągu trzech miesięcy, to wszystko jest w porządku”.

– Propozycje uznania części terytorium Ukrainy na rzecz Rosji mają na celu uznanie obecnej sytuacji za normalną – podkreślił Landsbergis.

Podkreślił, że to Kijów ma powiedzieć, „kiedy zakończy się wojna i na jakich warunkach”.

– Żaden kraj zachodni, żaden kraj na świecie nie może mówić za nich, ponieważ Ukraińcy płacą za tę wojnę krwią. Tymczasem my po prostu płacimy rachunki, a niektóre z nich nie są nawet zbyt duże. Nie może być tak, że po uregulowaniu małego rachunku weźmie się odpowiedzialność za to, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie – zaznaczył litewski minister.

O tym, że w dłuższej perspektywie brak negocjacji z Rosją i dalsze antagonizowanie Moskwy może mieć katastrofalne skutki dla stabilności Europy mówił w poniedziałek Henry Kissinger. 98-letni amerykański polityk przemawiał w poniedziałek online na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Wyraził on opinię, że Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją i natychmiast zakończyć trwającą od trzech miesięcy wojnę.