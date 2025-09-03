Litewska Służba Pomocy Medycznej podpisała umowę zbiorową: lepsze warunki i wyższe płace

Dokument reguluje również przestrzeganie przepisów dotyczących stanowisk pracy oraz współpracę między GMP a związkami zawodowymi w rozwiązywaniu kwestii związanych z działalnością.

Jest to jedyna aktualnie obowiązująca umowa zbiorowa związków zawodowych. Weszła w życie w dniu podpisania, we wtorek, i obowiązuje przez okres trzech lat, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Do wspólnej umowy przystąpiło 12 związków zawodowych, dla których członków obowiązują postanowienia zawarte w dokumencie.

Podstawą umowy są postanowienia umów branżowych i krajowych, które zostały przeniesione do nowo podpisanego dokumentu.

Aby zapewnić żywotność umowy i przestrzeganie jej postanowień, przynajmniej raz w roku pracownicy będą rozliczani z realizacji zapisów umowy.

Dyrektor generalny GMP Donatas Paliulionis zaznaczył, że umowa ta stanowi fundament do dalszej współpracy i zobowiązanie do przestrzegania tych samych wartości.

„Najważniejszym punktem, który chciałbym wyróżnić, jest to, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że dobro pracowników jest wartością, fundamentem organizacji, dlatego zobowiązujemy się przy podejmowaniu decyzji myśleć o interesach pracowników” – czytamy w komunikacie.

Podczas podpisania umowy, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Służby Pomocy Medycznej Litwy „Solidarumas” Jolanta Keburienė stwierdziła, że umowa ta odzwierciedla sprawiedliwe wynagrodzenie, lepsze gwarancje socjalne oraz bezpieczniejsze warunki pracy.

„Do doskonałości jeszcze daleko, ale to przykład, jak dialog i współpraca, nawet w trudnym czasie, mogą pokonać nieporozumienia i znaleźć kompromisowe rozwiązania. Szczęśliwie wierzę, że ta umowa wzmocni zaufanie naszych pracowników i stworzy lepszą atmosferę” – powiedziała przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Służby Pomocy Medycznej Litwy „Solidarumas”, Jolanta Keburienė.

Służba Pomocy Medycznej GMP została założona w 2023 roku przez połączenie 16 dotychczasowo samodzielnych stacji GMP, 30 oddziałów centrów podstawowej opieki zdrowotnej i 2 prywatnych instytucji GMP.