Litewska Narodowa Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem prezydentów Polski i Litwy

Prezydent Polski Andrzej Duda podczas specjalnego przemówienia podkreślił, że Rosja w dalszym ciągu demonstruje swoją siłę i zwiększa napięcie w regionie. „Podczas tegorocznej edycji ćwiczeń Zapad, gdy manewry wojskowe rosyjskiej armii były prowadzone m.in. na granicy białoruskiej, rozwijamy struktury instytucji sojuszniczych, utrzymujemy na wschodniej flance ogólną obecności wojsk NATO, a także wypełniamy finansowe zobowiązania” – powiedział.

„Druga płaszcyzna, w postaci zagrożeń hybrydowych, stanowi również poważne wyzwania dla bezpieczeństwa. Nielegalne ataki na systemy polityczne mają za zadanie dezorganizację naszych społeczeństw. Działania te objawiają się poprzez wrogie akty cyberprzestrzeni. Nasze kraje odpowiedziały stanowczo na te ataki. Musimy być zmobilizowani i w pełni gotowi. Nie jest to bowiem ostatnia operacja ukierunkowana na destabilizację naszych społeczeństw. Dlatego tak ważna jest obecnie nasza solidarność. By skutecznie przeciwstawiać takim atakom, potrzebna jest wspólna strategia” – dodał prezydent Polski.

Prezydent zaznaczył, że pogłębiona współpraca polsko-litewska jest konieczna także dla bezpieczeństwa i stabilności całego regionu, a tym samym dla spójności i skuteczności całej Unii Europejskiej i NATO, poszukujących odpowiedzi na stojące wyzwania. „Uzgodniliśmy, że w takim właśnie duchu będziemy tę współpracę rozwijać. Mamy dzisiaj wiele takich form współpracy. Unia polsko-litewska, czyli współpraca Polski i Litwy, a także i pozostałych państw bałtyckich jest tym, czego nasi przeciwnicy, zwłaszcza ci ze Wschodu, najbardziej się obawiają. Będą więc próbowali różnymi sposobami nas podzielić i poróżnić. Wierzę, że się nie damy, a ta współpraca będzie tylko się umacniała” – zapowiedział Andrzej Duda.

Fot. Marek Borawski/KPRP

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda przypomniał zebranym, że Litwa i Polska wspólnie mierzyły się z wieloma wyzwaniami. „Nauczyliśmy się, jak ważne jest bycie razem. Wtedy jesteśmy silni. Razem możemy się oprzeć. Razem możemy wygrać. Nie bez powodu niektórzy geopolityczni eksperci opisują jedność Litwy i Polski jako jeden z największych problemów Rosji. Chce ona konfrontować nasze narody. Ale zawiedzie się. Będziemy się wspierać, a nie walczyć między sobą” – zapewnił Nausėda.

Dodał on, że Polska i Litwa jako społeczeństwo Zachodu nie jest „przypadkowym zbiorem z poszczególnych części”. „Nie jesteśmy tylko kilometrami lądowymi, liczbą jezior, milami morskimi, które można oddać lub wymienić. Jesteśmy jednym ciałem związanym wartościami. Nie możemy stracić 10 kilometrów demokracji czy 100 kilometrów porządku opartego na zasadach międzynarodowych. Albo je pielęgnujemy i chronimy, albo tracimy je wszystkie. Więc nikt nie powinien mieć wątpliwości, że będziemy bronić naszych wartości. Wszelkimi dostępnymi sposobami będziemy bronić każdego centymetra zachodniej cywilizacji” – oznajmia głowa państwa litewskiego.

Fot. Robertas Dačkus/Kancelaria Prezydenta Litwy

Jak dodał, w dzisiejszym świecie nie ma długoterminowego „Ja” bez zrównoważonego „My”. „Nie ma bezpiecznego regionu bez bezpiecznego Sojuszu. Nie ma bezpiecznego Sojuszu bez bezpiecznego regionu. Nie powinniśmy zapominać o tej współzależności. Ta sama logika odnosi się również do obrony. Nie powinna ona być koncepcją skierowaną wyłącznie do spraw wewnętrznych. Oznacza to, że ​​wszystkie zasoby kraju są wykorzystywane do samoobrony, wszyscy sąsiedni sojusznicy śpieszą na ratunek, a wszystkie demokracje jednoczą się, by stawiać opór i bronić się. Dzisiejszy świat jest pełen wyzwań i rosnących zagrożeń. Dziś i jutro to czas prób. Myślenie, rozmowa i wspólne działanie – to odpowiedź, której potrzebujemy” – stwierdził Prezydent Litwy.

Wcześniej Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Premier Litwy Ingridą Šimonytė. Teraz wspólnie z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą biorą udział w uroczystej Mszy św. w Katedrze Wileńskiej.