Litewska Karta Rodziny: ponad 2300 miejsc ze zniżkami do 100%

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Rodziny?

Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę wychowującą co najmniej troje dzieci do 18. roku życia. Do składu takiej rodziny wliczają się również pełnoletnie dzieci do 24. roku życia, o ile nie mają własnych dzieci i uczą się w szkole ogólnokształcącej, szkole zawodowej (w ramach formalnego kształcenia) lub studiują stacjonarnie na uczelni wyższej.

Za rodzinę opiekującą się osobą z niepełnosprawnością uznaje się rodzinę, w której z rodzicami mieszka dziecko z ustalonym stopniem niepełnosprawności albo niepozostająca w związku małżeńskim dorosła osoba w wieku aktywności zawodowej, wobec której stwierdzono potrzebę indywidualnego wsparcia (kompensacji asystencji).

Jakie korzyści daje karta

Posiadacze Karty Rodziny mogą korzystać ze zniżek od 5 do 100 proc. na towary i usługi z bardzo szerokiego katalogu: podróże, noclegi, gastronomia, uroda i zdrowie, szkolenia, sport, teatry, muzea, wydarzenia kulturalne i wiele innych.

W programie uczestniczy ponad 300 partnerów, a zniżki dostępne są w ponad 2300 miejscach. Zdecydowana większość obejmuje produkty i usługi codziennego użytku. Karta obowiązuje także w Łotwie i Estonii, co ułatwia rodzinom planowanie krótkich wyjazdów i korzystanie z ofert w krajach sąsiednich.

Jak złożyć wniosek – trzy drogi

Online: poprzez portal SPIS.LT (dostępna instrukcja).

Pocztą: wypełniony wniosek (formularz) wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać do Departamentu Nadzoru Usług Społecznych (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas), ul. A. Vivulskio 13, 03162 Wilno.

Osobiście: składając wniosek w siedzibie Departamentu.

Zamówiona karta jest wytwarzana i wysyłana bezpłatnie w ciągu 35 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jeżeli rodzinie potrzebnych jest kilka kart, każda dodatkowa kosztuje 3,20 euro.

Karta mobilna

Po potwierdzeniu prawa do korzystania z karty istnieje możliwość, aby, obok karty fizycznej, aktywować kartę mobilną. Każdy członek rodziny może bezpłatnie dodać ją na swoim urządzeniu mobilnym.

Warunek: mobilną kartę można zainstalować dopiero po zamówieniu karty fizycznej i po 2 godzinach od otrzymania potwierdzenia przyznania prawa do karty. Aplikacje są dostępne na Android i iOS (z instrukcją użytkownika).

Ważność i zasady korzystania

Okres ważności Karta Rodziny wynosi 5 lat od daty wyprodukowania karty fizycznej. Aby zapobiegać nadużyciom, sprzedawcy mają prawo poprosić o dokument tożsamości w celu weryfikacji zgodności danych posiadacza karty.

Aktualny wykaz zniżek i miejsc ich honorowania jest dostępny na seimos-kortele.lt oraz w aplikacji mobilnej. Punkty partnerskie oznaczone są specjalnym znakiem programu. Organizatorzy rekomendują, by za każdym razem przy zakupie lub zamawianiu usługi dopytać, czy w danym miejscu obowiązują przywileje Karta Rodziny.