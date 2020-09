Litewscy dziennikarze w obronie reporterów na Białorusi

Przewodniczący Litewskiego Związku Dziennikarzy Dainius Radzevičius zwraca uwagę, że bezpieczeństwo dziennikarzy zostało oficjalnie ogłoszone jako ważny priorytet polityki zagranicznej Litwy.

Litewski Związek Dziennikarzy zaznacza, że dziennikarze wykonujący swoje obowiązki zawodowe na Białorusi są nie tylko zatrzymywani, ale także trafiają do aresztu. To jest nie tylko nieuzasadnione ograniczenie ich wolności, ale również wyraźny dowód na to, że obecny rząd Białorusi stara się zastraszyć osoby myślące krytycznie i poszukujące obiektywnej prawdy.

Niezależny białoruski portal TUT.BY zamieścił wideo, jak witani przez najbliższych i kolegów są dziennikarze wypuszczeni z aresztu.

Jak informuje Telewizja Biełsat, z aresztów wypuszczono 6 dziennikarzy, których zatrzymano we wtorek. Sąd uznał, że byli winni udziału w “nielegalnym zgromadzeniu”.

Dziennikarze zajmowali się wykonywaniem swoich obowiązków służbowych relacjonując manifestację. Zostali zatrzymani “w celu sprawdzenia dokumentów”. Każdy miał akredytację, sprzęt, a niektórzy kamizelki z dużym napisem “Prasa”.