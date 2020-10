Litewscy biskupi apelują do wiernych o udział w wyborach

Litewscy biskupi apelują do wiernych o udział w wyborach. W rozpowszechnionym dzisiaj liście Konferencji Episkopatu Litwy czytamy, że wybory są okazją do wyrażenia swoich przekonań poprzez oddanie głosu, zaś od działalności wybranych posłów będzie zależało to, jak nasz kraj będzie żył przez najbliższe cztery lata – jaką troską zostaną otoczeni młodzi i starzy, pielęgnowana kultura i tradycje, jakie stosunki będą zawierane z państwami zagranicznymi oraz jakie warunki będzie miał biznes.