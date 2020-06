Linkevičius: W czasie spotkania z Trupem Duda będzie reprezentował również nasze interesy

„Prezydent rozmawiał z Prezydentem Polski przed odjazdem. Otrzymaliśmy pewność, że Prezydent Duda będzie reprezentował również nasze interesy” – powiedział minister we wtorek dziennikarzom.

„Wielokrotnie podkreślaliśmy, że kraje bałtyckie i Polska są jednym regionem, jeśli chodzi o logikę obrony, planowanie obrony NATO, więc to, co dzieje się w Polsce, jest dla nas bezpośrednio ważne w sensie narodowym. Dlatego wszystko, co prezydent Duda powie o gwarancjach bezpieczeństwa i wysiłkach Stanów Zjednoczonych w regionie, szczególnie w Polsce, jest dla nas równie ważne” – powiedział Linkevičius.

Podczas spotkania w Waszyngtonie Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych zamierzają między innymi omówić dalszą współpracę w dziedzinie obrony.

Polska naciska na rozmieszczenie większej liczby amerykańskich żołnierzy w tym kraju, ale decyzja Trumpa dotycząca mniejszej liczby sił zbrojnych w Niemczech wywołała obawy w Polsce.

W poniedziałek prezydent Litwy Gitanas Nausėda przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych omówił kwestie bezpieczeństwa regionu z Andrzejem Dudą.