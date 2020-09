Linkevičius: Unia potrzebuje nowego podejścia do Białorusi

Jeśli Unia chce być potężnym światowym graczem i w swoim wschodnim sąsiedztwie, to pilnie potrzebuje nowego podejścia do tego regionu, a zwłaszcza do Białorusi – powiedział Linkevičius.

Słowa potępienia i ubolewania, a także inne zwyczajowe ogólnikowe hasła, już nie wystarczą – uważa minister i dodaje: ,,Sytuacja na Białorusi jest sprawdzianem naszych europejskich wartości i zaangażowania na rzecz praw czlowieka. (…) UE musi być ostra, jasna i zjednoczona w swojej reakcjiNie powinna się wahać przed podjęciem poważnych działań, jeśli Kreml zdecyduje się na ingerencję”.