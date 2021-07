Liderzy kraju składają życzenia z okazji 6 lipca

Prezydent Gitanas Nausėda podkreślił, że 6 lipca jest okazją do ponownego odkrycia i docenienia głębi tradycji historycznej, odnowienia przywiązania do państwa litewskiego. „768 lat temu wybraliśmy Zachód i nadal podążamy ścieżką wyznaczoną przez naszego pierwszego i jedynego króla Mendoga. Wybieranie jasnych wytycznych dotyczących wartości, twarda pozycja na Zachodzie i aktywność w regionie – to wszystko pozostaje wyjątkową tradycją litewskiego przywództwa. Tylko dzięki jasnemu zrozumieniu naszej misji historycznej możemy żyć jako obywatele Litwy – twórcy nowoczesnego państwa europejskiego” – podkreślił prezydent.

Przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen powiedziała, że to właśnie Mendog zrobił pierwszy krok w kierunku międzynarodowego uznania państwa litewskiego w Europie. „Ta uroczystość podkreśla wagę więzi, przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy tacy sami, ale zjednoczeni. Zawsze jesteśmy z naszymi bliskimi i przyjaciółmi, przodkami, sojusznikami i partnerami. Tylko taka wspólna obecność we współczesnym świecie pozwala nam przetrwać, iść do przodu, doskonalić się” – dodaje przewodnicząca parlamentu.

Premier Litwy Ingrida Šimonytė przypomniała, że na przestrzeni dziejów mieszkańcy częściej musieli walczyć o kraj niż cieszyć się wolnością i odpowiedzialnie decydować o tym, co wybieramy. „W związku z tym dzisiaj naprawdę mamy powody do radości. Każdy z nas jest inny, ciekawy i wyjątkowy, ale to nie znaczy, że nie możemy się jednoczyć. Bolesne lekcje historii świadczą o tym, że tylko poprzez wspólne działania możemy być silni i zdolni do wzmocnienia państwa. Uważam, że chęć współpracy, otwartość i wzajemny szacunek – to klucz do Litwy” – twierdzi premier.