Liderzy koalicji rządzącej chcą spotkania z prezydentem

„Prezydent otrzymał prośbę o spotkanie od przedstawicieli większości rządzącej” – powiedział główny doradca prezydenta, Frederikas Jansonas.

Spotkanie ma się odbyć w czwartek, jednak dokładna godzina nie została jeszcze ustalona.

Chęć rozmowy z głową państwa wyrazili liderzy Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem” oraz Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. W spotkaniu miałaby również uczestniczyć desygnowana premier – Inga Ruginienė.

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent odrzucił kandydatury zgłoszone przez „Świt nad Niemnem”: Povilasa Poderskisa na ministra środowiska oraz Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki, ponieważ nie przekonali go, że odpowiednio będą bronić interesu publicznego.

Głowa państwa poprosiła o nowe kandydatury, jednak lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis oświadczył, że ich nie przedstawi, gdyż – jego zdaniem – prezydent nie ma prawa odrzucać wykwalifikowanych kandydatów zgłoszonych przez większość rządzącą. Twierdził również, że umowa koalicyjna nie jest realizowana i w związku z tym już nie obowiązuje. Później rozważał ponowne zgłoszenie tych samych kandydatów lub innych przedstawicieli partii.

Gitanas Nausėda oświadczył, że nie powoła ministrów z partii „Świt nad Niemnem”, ponieważ jej lider jest sądzony za podżeganie do nienawiści wobec Żydów oraz negowanie Holokaustu, a wobec partii toczy się osobne śledztwo dotyczące finansowania.

Obecnie powołano 12 z 14 członków rządu. Socjaldemokraci mają nadzieję, że 23 września Sejm zatwierdzi program rządu, a nowi ministrowie wraz z premier złożą przysięgę i będą mogli rozpocząć pracę.