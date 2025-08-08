Liderka liberałów ostro o rządzie: najwięcej błędów w oświacie i służbie zdrowia

– Obiektywnie rzecz biorąc, najsłabiej wypadają minister edukacji oraz minister zdrowia – stwierdziła Čmilytė-Nielsen w piątkowej rozmowie na antenie Žinių radijas.

Przypomnijmy, że zmiany w rządzie są nieuniknione po tym, jak w tym tygodniu z funkcji premiera zrezygnował Gintautas Paluckas. Socjaldemokraci zaproponowali na jego miejsce obecną minister opieki społecznej i pracy, Ingę Ruginienė.

Čmilytė-Nielsen podkreśliła, że wiosna była szczególnie trudnym okresem dla minister edukacji, nauki i sportu Raminty Popovienė. W jej opinii decyzje podejmowane przez resort w ostatnich miesiącach „nie wytrzymały krytyki”, zwłaszcza kontrowersyjny pomysł dodawania 10 punktów do wyników egzaminów państwowych.

– Sposób, w jaki zdecydowano się rozwiązać ten problem, nie został jasno i przekonująco wyjaśniony społeczeństwu – zauważyła polityczka.

Jeśli chodzi o minister zdrowia Mariję Jakubauskienė, liderka liberałów wyraziła obawy, że zapowiadane przez nią reformy nie tylko nie poprawią sytuacji, ale mogą pogłębić problemy w systemie ochrony zdrowia.

– Zamiast skrócić kolejki w placówkach medycznych, mogą one się jeszcze wydłużyć. Reformy te mogą też nasilić emigrację lekarzy – oceniła, nie wskazując jednak konkretnych działań ministerstwa.

Polityczka zaznaczyła również, że „zastrzeżenia można mieć także do ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych”, choć – jak dodała – obecnie wszyscy ministrowie pełnią funkcje tymczasowo, dlatego nie chce jeszcze wchodzić w szczegóły.

Čmilytė-Nielsen przypomniała także, że jej partia nie zamierza współtworzyć nowej koalicji rządzącej z socjaldemokratami. Jako główne powody wskazała współpracę socjaldemokratów z formacją „Świt nad Niemnem” oraz zbyt duże różnice ideologiczne.