„Nie mamy polityki zagranicznej, praktycznie nie mamy stosunków dyplomatycznych z Białorusią na niższym szczeblu, z kim moglibyśmy rozmawiać, rozmawiać, to jest jeden z aspektów. Drugi punkt to fakt, że przez cztery lata inwestowaliśmy w infrastrukturę wojskową, ale nie inwestowaliśmy w tzw. infrastrukturę publicznego bezpieczeństwa” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział przewodniczący partii „Świt nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis. „To, co mówiłem kilka tygodni temu, że 5% PKB na obronność to dość duża suma pieniędzy i powinniśmy jej się trzymać. Pozostałą część pieniędzy, czy to będzie 0,38%, czy pójdziemy za spotkaniem NATO, gdzie było 3,5% na obronność, 1,5% na infrastrukturę, nie zainwestowaliśmy zupełnie w infrastrukturę. Dlatego mamy te balony latające, dlatego mamy prowokacje” – mówił Žemaitis.

Według Žemaitaitisa, sąsiednie kraje, takie jak Polska, nie borykają się z problemem balonów, ponieważ mogą prowadzić rozmowy z białoruskimi urzędnikami.

„Mogę przypuszczać, że Polacy na niższym szczeblu, to znaczy w sferze dyplomatycznej, rozmawiają i dyskutują z tymi samymi Białorusinami, i dlatego nie mają takich prowokacji. (…) Myślę, że to efekt bardzo nieudanej polityki zagranicznej Litwy” – powiedział lider „Świtu nad Niemnem”.

Przypomnijmy, że rząd Litwy ma podjąć decyzję o długoterminowym zamknięciu granicy z Białorusią, podczas gdy dwa punkty kontrolne pozostające otwarte zostały zamknięte decyzją szefa straży granicznej.

Według Ingi Ruginienė, jest to sygnał dla Białorusi, że hybrydowy atak, jakim litewscy liderzy nazywają balony kontrabandowe wkraczające do kraju, nie będzie tolerowany.

Dwa jedyne otwarte dotąd punkty kontrolne – w Solecznikach i Miednikach – zostały zamknięte w niedzielę wieczorem decyzją Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT), ale o długoterminowym zamknięciu granicy ma zdecydować rząd.

Te środki zostały podjęte po tym, jak w zeszłym tygodniu, z powodu używania balonów meteorologicznych do transportu kontrabandowych papierosów, czterokrotnie zamknięto lotniska w Litwie, wpływając na ponad 140 lotów i ponad 20 tysięcy pasażerów.

Wojsko otrzymało zezwolenie na zestrzeliwanie takich obiektów. Prezydent Gitanas Nausėda z kolei proponuje ograniczenie transportu towarów białoruskich zgodnie z tranzytem przez Kaliningrad i wzywa Unię Europejską do skoordynowanej reakcji na zagrożenie ze strony balonów.

Jak mówił G. Nausėda, w sprawie zamknięcia granicy z Białorusią prowadzone są także konsultacje z Łotwą i Polską, które są gotowe współpracować przy kontynuacji tej polityki.