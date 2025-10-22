Znad Wilii
  • Litwa
  • 22 października, 2025 9:30

Lider socjaldemokratów: o minister Šakalienė mogą wyjść nieprzyjemne fakty

Podczas spotkania prezydenta i premierki, które miało na celu omówienie przyszłości ministerki obrony narodowej Dovilė Šakalienė, przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius, zasugerował, że mogą pojawić się dodatkowe, nieprzyjemne informacje na temat tej polityk. Jednocześnie zaznaczył, że nie powinno to stanowić kluczowego argumentu przy podejmowaniu decyzji.

zw.lt/BNS
Lider socjaldemokratów: o minister Šakalienė mogą wyjść nieprzyjemne fakty

fot. BNS/Lukas Balandis

„Słyszę bardzo dużo informacji. Niektóre z nich się potwierdzają, inne nie. Chciałbym powiedzieć, że może wydarzyć się wszystko, tak jak miało to miejsce w przypadku ostatnich artykułów. Nie mówię, że to powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP), Mindaugas Sinkevičius.

„Czasami w życiu wizerunek jest bardzo dobry, i naprawdę jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej pracy minister. Zostało zrobione bardzo dużo, nie tylko przez nią, ale i przez cały zespół, dowódcę armii i całą armię. (…) Ale są także pewne aspekty merytoryczne, które mogą jeszcze nie być publiczne i mogą zostać ujawnione, a wtedy będą bardzo nieprzyjemne” – dodał.

Sama D. Šakalienė jest gotowa ustąpić ze stanowiska, ponieważ twierdzi, że nie ma już zaufania zarówno ze strony przewodniczącego partii, jak i premier Ingi Ruginienė.

Prezydent Gitanas Nausėda spotkał się z minister ochrony kraju i poprosił, by nie podejmować decyzji do czasu rozmowy z premierką, która miała odbyć się w środę.

Redakcja ZW.LT przypomina, że premier Ruginienė wspomniała o utracie zaufania do minister Šakalienė po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Kraju z dziennikarzami i opiniotwórcami, którzy publicznie ogłosili, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania przeznaczenia 5% PKB na obronność w przyszłym roku.

Po opublikowaniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność planuje się przeznaczyć 5,38% PKB.

„Kancelaria rządu sformułowała polecenie dla premierki, by dostarczyć informacje, kto brał udział w spotkaniach, kto przygotował informacje, kto zapraszał, oraz jakie materiały były pokazywane. Ministerstwo Ochrony Kraju odpowiedziało w sposób, jakby odpowiadało opozycji. Odpowiedzieli, że spotkanie miało miejsce, ale nie wiadomo, kto był zaproszony, nie wiadomo, co pokazano. Cóż, nie wiem, czy to buduje zaufanie” – mówił M. Sinkevičius.

I. Ruginienė ogłosiła również decyzję o odłączeniu resortu ochrony kraju od kwestii nadzorowania przemysłu obronnego. Premierka stwierdziła, że ma wątpliwości co do powiązań D. Šakalienė z przemysłem obronnym.

W trakcie ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych D. Šakalienė otrzymała wsparcie przedstawicieli przemysłu obronnego, których firmy biorą udział w zamówieniach resortu ochrony kraju

Ponadto w mediach pojawiły się informacje o złej atmosferze w pracy w Ministerstwie Ochrony Kraju i możliwym niewłaściwym zachowaniu samej minister.

