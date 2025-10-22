Lider socjaldemokratów: o minister Šakalienė mogą wyjść nieprzyjemne fakty

„Słyszę bardzo dużo informacji. Niektóre z nich się potwierdzają, inne nie. Chciałbym powiedzieć, że może wydarzyć się wszystko, tak jak miało to miejsce w przypadku ostatnich artykułów. Nie mówię, że to powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP), Mindaugas Sinkevičius. „Czasami w życiu wizerunek jest bardzo dobry, i naprawdę jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej pracy minister. Zostało zrobione bardzo dużo, nie tylko przez nią, ale i przez cały zespół, dowódcę armii i całą armię. (…) Ale są także pewne aspekty merytoryczne, które mogą jeszcze nie być publiczne i mogą zostać ujawnione, a wtedy będą bardzo nieprzyjemne” – dodał.

Sama D. Šakalienė jest gotowa ustąpić ze stanowiska, ponieważ twierdzi, że nie ma już zaufania zarówno ze strony przewodniczącego partii, jak i premier Ingi Ruginienė.

Prezydent Gitanas Nausėda spotkał się z minister ochrony kraju i poprosił, by nie podejmować decyzji do czasu rozmowy z premierką, która miała odbyć się w środę.

Redakcja ZW.LT przypomina, że premier Ruginienė wspomniała o utracie zaufania do minister Šakalienė po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Kraju z dziennikarzami i opiniotwórcami, którzy publicznie ogłosili, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania przeznaczenia 5% PKB na obronność w przyszłym roku.

Po opublikowaniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność planuje się przeznaczyć 5,38% PKB.

„Kancelaria rządu sformułowała polecenie dla premierki, by dostarczyć informacje, kto brał udział w spotkaniach, kto przygotował informacje, kto zapraszał, oraz jakie materiały były pokazywane. Ministerstwo Ochrony Kraju odpowiedziało w sposób, jakby odpowiadało opozycji. Odpowiedzieli, że spotkanie miało miejsce, ale nie wiadomo, kto był zaproszony, nie wiadomo, co pokazano. Cóż, nie wiem, czy to buduje zaufanie” – mówił M. Sinkevičius.

I. Ruginienė ogłosiła również decyzję o odłączeniu resortu ochrony kraju od kwestii nadzorowania przemysłu obronnego. Premierka stwierdziła, że ma wątpliwości co do powiązań D. Šakalienė z przemysłem obronnym.

W trakcie ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych D. Šakalienė otrzymała wsparcie przedstawicieli przemysłu obronnego, których firmy biorą udział w zamówieniach resortu ochrony kraju

Ponadto w mediach pojawiły się informacje o złej atmosferze w pracy w Ministerstwie Ochrony Kraju i możliwym niewłaściwym zachowaniu samej minister.