Lider LSDP: zmiany w ministerstwach to długotrwały proces, a nie chwilowa decyzja

„Nie ignorujemy postulatów środowisk kulturalnych, ale nie wszystko można rozwiązać jednym ruchem… Nie da się co tydzień zmieniać ministerstw. Takie sprawy wymagają czasu” – powiedział lider Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius, w wywiadzie dla radia LRT.

Jak dodał, „kulturalni ludzie” zrozumieją, że w koalicji są trzy partie, trzy frakcje, więc trzeba negocjować, rozmawiać i szukać rozwiązań.

„Nie jest tak, że socjaldemokraci po prostu przychodzą i jednym gestem zmieniają wszystko, procesy polityczne zajmują czas” – zaznaczył lider LSDP.

Lider LSDP zauważył, że formowanie rządu XX kadencji również trwało długo, więc proces wymiany ministerstw także może zająć trochę czasu.

„To, co teraz się mówi, to próba przeorganizowania lub przekonfigurowania podziału ministerstw, ale to również może potrwać, jeśli takie decyzje będą podjęte” – powiedział Sinkevičius.

Dodał, że partia socjaldemokratyczna „chętnie oddałaby” więcej stanowisk w Sejmie swoim koalicjowym partnerom, ale oni się na to nie zgadzają.

Z kolei, jeśli chodzi o wymianę ministerstw, pojawiłby się problem z decyzją, które z ministerstw partia „Świt nad Niemnem” powinna objąć.

„Nie jest tak łatwo zdecydować, co z czym wymienić. Na przykład w przypadku ministerstwa zdrowia – pracownicy służby zdrowia również mogą protestować, tak jak pracownicy kultury. To może stworzyć niekończącą się historię” – stwierdził M. Sinkevičius.

Szef LSDP stwierdził, że niedzielny protest środowisk kulturalnych może stać się „swoistym wirusem”.

„Od kultury, przez edukację, po służbę zdrowia, może to stać się problemem ogólnonarodowym i wtedy będziemy mieli fundamentalny problem z koalicją” – powiedział. „Wtedy podejmiemy decyzję, tak jak zrobiliśmy to w przypadku tej koalicji, za którą jesteśmy krytykowani. 11 października zbierze się cała nasza partia, około 200-300 osób, i będziemy rozmawiać, co dalej” – dodał. „Jesteśmy odpowiedzialni za pisanie historii Litwy i nie możemy zepsuć tej przyszłości, ani przyszłości naszego kraju, ani naszej partii. Jeśli ktoś myśli, że socjaldemokraci przeprowadzają samobójczą misję, że chcemy doprowadzić do zniknięcia naszej partii, to się myli. My tego nie robimy, będziemy szukać rozwiązań w sali z 300 głowami” – zaznaczył lider LSDP, Mindaugas Sinkevičius.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w niedzielę tysiące osób w całym kraju protestowały przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury partii „Świt nad Niemnem”.

Kulminacją strajku była akcja protestacyjna w litewskich instytucjach kultury, na placach, skwerach i dziedzińcach, gdzie rozbrzmiewał protestacyjny hymn, a „ostrzegawcza syrena” wybrzmiała w wykonaniu symfonii „Morze” M. K. Čiurlionisa.

Podczas strajku odczytano również manifest „To może być ostatni raz”, zatwierdzony przez Zgromadzenie Protestu Kultury, w którym stwierdzono, że może to być ostatnia okazja, by kultura stała się wspólnym językiem wszystkich, by kultura inspirowała, wychowywała i dodawała odwagi, byśmy byli zjednoczeni, wychodzili na ulice i placu, sprzeciwiali się pogardzie, kłamstwu i chaosowi, głośno opowiadali się za wolnością i demokracją, a także walczyli o Litwę i tworzyli oraz zbierali się w wolności.

Protest środowisk kulturalnych został wywołany decyzją rządu o przekazaniu Ministerstwa Kultury partii „Świt nad Niemnem”, której lider Remigijus Žemaitaitis jest oskarżany o podżeganie do nienawiści i negowanie Holokaustu. Z kolei on sam wyraził wątpliwości co do zasadności wsparcia Ukrainy oraz krytykował wzrost finansowania obronności.

Według przedstawicieli środowisk kulturalnych, przewodzenie Ministerstwem Kultury przez lidera „Świtu nad Niemnem” stanowi zagrożenie dla walki z dezinformacją, wolnością słowa i innymi wartościami demokratycznymi.

Minister Kultury, który spotkał się z krytyką za brak kompetencji, zrezygnował w piątek ze stanowiska. Jego tymczasowym następcą zostanie minister edukacji, nauki i sportu, socjaldemokratka Raminta Popovienė.

Remigijus Žemaitaitis zaznaczył, że chce, by Ministerstwo Kultury pozostało w rękach „Świtu nad Niemnem”, ale negocjowałby również kwestie wymiany ministerstw.