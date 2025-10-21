Lider LSDP: na razie nie rozważamy zmiany minister ochrony kraju

„Z tego, co wiem, dzisiaj(minister spotka się z prezydentem, więc prawdopodobnie ta kwestia nie rozwiąże się w ciągu tego tygodnia” – powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius.

Podkreślił, że decyzję w sprawie minister podejmie premier Inga Ruginienė.

„Wiecie, kwestia może rozwiązać się na różne sposoby. Można stwierdzić, że były pewne nieporozumienia, ale to nie przeszkadza w pracy” – mówił Sinkevičius. „Na razie nie mówimy o zmianie. Minister działa, nie ustępuje i nie została odwołana, więc za wcześnie jest zaczynać rozmowy o potencjalnych osobach, które ją zastąpią” – dodał.

Premier w poniedziałek oświadczyła, że jej zaufanie do minister zostało osłabione po tym, jak w zeszłym tygodniu w ministerstwie zorganizowano nieformalne przedstawienie projektu budżetu na przyszły rok dla liderów opinii publicznej.

Na portalach społecznościowych opublikowano wtedy informację, że rząd nie realizuje obietnicy osiągnięcia finansowania na poziomie 5% produktu krajowego brutto (PKB) na obronność.

Jednak później w ujawnionym projekcie budżetu państwa na przyszły rok przeznaczono na obronność 5,38% PKB, czyli 4,79 miliarda euro.

M. Sinkevičius zapewnił, że partia ma zaufanie do D. Šakalienė.

„Minister ma zaufanie zarówno partii, jak i, myślę, społeczeństwa, i wykonuje wiele ważnych działań na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju: rozwiązuje problemy i jest aktywnym członkiem rządu. Ale oczywiście sytuację trochę utrudniły inicjatywy samej minister czy jej zespołu” – powiedział lider socjaldemokratów.

Zapytany o spotkanie minister z prezydentem, polityk stwierdził, że głowa państwa najprawdopodobniej chce usłyszeć sytuację z pierwszej ręki.

„Prezydent prawdopodobnie wykazał inicjatywę i chęć spotkania, aby wyjaśnić sytuację bezpośrednio, a nie przez media czy z drugiej ręki. To normalna inicjatywa. (…) Prezydent spotka się także z premierą jutro, nie sądzę, że tylko w sprawie kwestii minister obrony, ale raczej chodzi o szersze tematy” – powiedział M. Sinkevičius. „To naturalne, że prezydentowi zależy. Ta dziedzina jest bardzo ważna dla naszego kraju, dlatego prezydentowi zależy, by zapytać, wyjaśnić i zrozumieć, co się dzieje” – dodał przewodniczący socjaldemokratów.

Po wypowiedzi premier o utracie zaufania, sama D. Šakalienė w poniedziałek stwierdziła, że rozważa perspektywy dalszej pracy.