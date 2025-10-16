Lider LSDP: dyskusje o politycznym zapleczu ministra kultury są przedwczesne

„Dziś jest za wcześnie, by mówić, kto będzie doradcą, jaka będzie ich afiliacja polityczna, czy będą to po prostu profesjonaliści z sektora kultury, osoby bezpartyjne. Zacznijmy od ministra” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius. „Na razie nie mamy jeszcze ministra, a już zaczynamy rozmawiać o jego zespole” – dodał.

Polityk odniósł się w ten sposób do apeli protestującego środowiska kultury, które domaga się, by w zespole politycznym ministra nie było osób powiązanych z rządzącym ruchem „Świtu nad Niemnem”.

„Słyszymy głos środowiska kultury i będziemy dążyć do spełnienia ich oczekiwań” – zapewnił lider socjaldemokratów, podkreślając jednocześnie, że skład politycznego zespołu będzie zależał od nowo powołanego ministra. „Logika polityczna najprawdopodobniej będzie taka, że jeśli socjaldemokraci wzięli odpowiedzialność za Ministerstwo Kultury, to również wspólnie z ministrem ukształtują jego zespół” – powiedział M. Sinkevičius.

Przypomnijmy, że w miniony weekend socjaldemokraci zdecydowali się przejąć Ministerstwo Kultury od „Świtu nad Niemnem”, a premier Inga Ruginienė rozpoczęła poszukiwania nowego ministra kultury.

Decyzja rządzących o oddaniu resortu kultury ruchowi „Świt nad Niemnem” oraz nominacja przez prezydenta Ignotasa Adomavičiusa – nieposiadającego kompetencji w dziedzinie kultury – na ministra kultury, wywołały protesty środowiska kulturalnego. 5 października zorganizowano strajk ostrzegawczy, w którym uczestniczyły setki instytucji kultury i tysiące osób w całej Litwie.

Przedstawiciele środowisk kulturalnych domagają się całkowitego wycofania „Świtu nad Niemnem” z Ministerstwa Kultury, argumentując, że kierownictwo tej formacji zagraża walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom świata demokratycznego.

I. Adomavičius ustąpił ze stanowiska po zaledwie tygodniu pracy.

Obecnie obowiązki ministra kultury pełni minister oświaty, nauki i sportu, socjaldemokratka Raminta Popovienė.