Lider LSDP: brak budżetu zagrozi koalicji

„To budżet, a nie jakieś inne kwestie, jego przyjęcie – z uwzględnieniem finansowania bezpieczeństwa – jest kluczowym dowodem na zdolność koalicji do działania” – w wywiadzie dla LRT powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius. „Jeśli budżet nie zostałby przyjęty, albo pojawiłyby się jakieś zastrzeżenia czy próby dryfowania i narzucania innej logiki oraz retoryki, to uważam, że perspektywy tej koalicji będą bardzo, bardzo ponure” – dodał.

Dochody budżetu państwa na przyszły rok mają wynieść 21 miliardów euro (łącznie ze środkami z UE) – o 16,8 proc. więcej niż w tym roku, a wydatki – 27,5 miliarda euro, czyli o 18,9 proc. więcej.

Wydatki netto państwa wzrosną o 5,2 proc., deficyt sektora rządowego wyniesie 2,7 proc., a dług publiczny osiągnie 45,1 proc. PKB – o ponad 5 punktów procentowych więcej niż w tym roku.

Wydatki na obronę narodową w przyszłym roku mają być najwyższe w historii Litwy – wzrosną do 5,38 proc. produktu krajowego brutto (PKB), czyli 4,79 miliarda euro.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, do 7 listopada swoje opinie mają przedstawić Najwyższa Izba Kontroli oraz Bank Litwy. Do 10 listopada projekt ma być rozpatrzony przez komisje parlamentarne, a swoje propozycje mają zgłosić zainteresowane strony.

Pierwsze czytanie projektu w Sejmie zaplanowano na 25 listopada, a drugie – po powrocie projektu z rządu – na 9 grudnia.

Przyjęcie budżetu i powiązanych z nim projektów przewidziane jest na jedno z najbliższych posiedzeń po drugim czytaniu – zazwyczaj ma to miejsce w grudniu.