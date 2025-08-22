Lider „chłopów”: chcemy zaangażować całą partię w negocjacje

„Robimy coś, co nie jest powszechne, ale uważam, że cała partia powinna brać udział w podejmowaniu tych decyzji, ponieważ wiążą się one z ryzykiem i odpowiedzialnością. Gdy decyzję podejmuje całe ugrupowanie, czujemy większe zobowiązanie do właściwej pracy i zaangażowania” – powiedział lider LVŽS, Aurelijus Veryga.

Było to już drugie spotkanie przedstawicieli trzech ugrupowań w siedzibie LSDP poświęcone budowie nowej większości rządzącej.

Spotkanie odbyło się po czwartkowym posiedzeniu rady LVŽS, która uznała, że dotychczasowe wyniki rozmów są wystarczające, aby kontynuować negocjacje, ale nie na tyle, by podpisać umowę koalicyjną.

Jak podkreślali uczestnicy rozmów, jednym z głównych punktów spornych pozostają kwestie podatkowe.

„Chłopi” wcześniej przedstawili listę 41 postulatów do negocjacji, wśród których znajduje się między innymi przegląd reformy podatkowej.

Wiceprzewodnicząca LSDP Rasa Budbergytė zwracała uwagę, że propozycje „chłopów” wymagają niemal miliarda euro dodatkowych środków, a wyjaśnienia, skąd te pieniądze miałyby pochodzić, były niejasne.

Z kolei Aurelijus Veryga wskazał, że proponowana przez nich rewizja reformy zawiera alternatywne źródła finansowania.

„Proponujemy własne źródła dochodów. Chcemy wprowadzić stały podatek solidarnościowy od banków. Proponujemy również znaczące podwyższenie akcyzy na tytoń, alkohol oraz e-papierosy. Nie jesteśmy nieodpowiedzialni, którzy przychodzą i mówią: „proszę dać więcej pieniędzy”, nie ciekawiąc się skąd je wziąć” – podkreślił lider LVŽS.

Veryga dodał, że po przedstawieniu wyników negocjacji grupa koalicyjna spotka się w piątkowy wieczór, by ostatecznie zatwierdzić decyzję o podpisaniu umowy koalicyjnej.

„Celem negocjacji jest zawsze uzyskanie więcej albo przynajmniej jasności” – stwierdził polityk.

Redakcja ZW.LT przypomina, że socjaldemokraci rozpoczęli rozmowy koalicyjne po rezygnacji byłego premiera Gintautasa Paluckasa.

Obecna większość w parlamencie liczy 86 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 z „Świtu nad Niemnem” i 15 demokratów.

Po zawarciu nowej koalicji w Sejmie zasiadałoby 82 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 „Świtu nad Niemnem” i 11 z „chłopów” oraz AWPL-ZChR.

Negocjacje toczą się po tym, jak prezydent Gitanas Nausėda w czwartek zgłosił kandydaturę Ingi Ruginienė na stanowisko premiera.

Posłowie zdecydują o jej powołaniu we wtorek.