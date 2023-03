Latem ponad 80 kierunków z litewskich lotnisk

50 nowych i zaktualizowanych tras będzie oferowanych z lotniska w Wilnie: są to Bruksela (Belgia), Berlin (Niemcy), Korfu (Grecja) oraz nowe trasy: do Heraklionu (Grecja), Malagi (Hiszpania), Palmy, Rzymu (Włochy) i Warny (Bułgaria).

W sezonie letnim linie lotnicze nadal będą łączyć Wilno z ważnymi dla biznesu hubami lotniczymi. Z Wilna będzie można dolecieć do Frankfurtu (Lufthansa), Kopenhagi i Sztokholmu (SAS), Stambułu (Turkish Airlines), Warszawy (LOT), Zurychu (SWISS).

Fiński Finnair nadal będzie oferował loty do Helsinek, LOT – do London City.

Z lotniska w Kownie dostępnych będzie blisko 30 kierunków, w tym nowe do Bratysławy (Słowacja), Bari (Włochy) i Burgas (Bułgaria).

Ryanair będzie nadal latał z Kowna do Aalborg, Alicante, Liverpoolu, Londynu, Sztokholmu, Shannon, Madrytu, Kopenhagi, Dublina, Malagi i innych miast, Wizz Air będzie latał do Olesund, Stavanger i Bergen (Norwegia), Londynu (Wielka Brytania). Ponadto w Kownie wznowione zostaną loty do Neapolu, Palmy, Rimini (Włochy), Rodos (Grecja) i Warszawy (Polska).

Z lotniska w Połądze podróżni nadal będą mogli latać do Rygi (Łotwa), Dublina (Irlandia), Londynu (Wielka Brytania), Oslo (Norwegia) i Kopenhagi (Dania).