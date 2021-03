Landsbergis: Wyzwoliliśmy się z okupacji obcych, teraz musimy walczyć z okupacją nienawiści

Vytautas Landsbergis stwierdził, że państwo – to także duch, który musi być uprawiany jak gleba, mimo lepszej lub gorszej pogody.

„Tego dnia, 31 lat temu, my, Wasi ówcześni przedstawiciele, ogłosiliśmy przywrócenie państwa litewskiego i rozpoczęcie korzystania z praw swojego suwerennego narodu. (…) Wyzwoliliśmy się i dziś nadal musimy walczyć z inną okupacją, która nazywa się nienawiść. Ludzie muszą dbać o swoje państwo, a państwo musi dbać o ludzi”- powiedział Landsbergis w trakcie obchodów Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy.

Według niego, obecnie największym problemem Litwy jest konsumencki stosunek do państwa.

„W taki sposób wkrótce mogą nadejść inni zdobywcy, którzy będą działali nie na mocy prawa Twojego i Twoich dzieci, ale dzięki siły pięści kogoś większego. Albo Twojej głupoty” – powiedział Landsbergis.

„Mój kraj. Byłoby miło myśleć w ten sposób. Nikt nie raczyłby okraść siebie” – dodał były polityk.

Wezwał on do budowy i ulepszenia Litwy, aby nie powstało pytań, czy to jest nasze państwo.

„Broń kraju, jeśli jest Twój. Jest wiele ścieżek, ale nie traćmy głównej drogi, szczególnie w przypadku wszelkiego rodzaju niepewności. Bądźmy dziećmi Litwy”- powiedział Landsbergis.