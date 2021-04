Landsbergis: UE musi wysłać Rosji jasny komunikat o możliwych konsekwencjach agresji

Zdaniem ministra, Rosja, koncentrując swoje siły na granicy ukraińskiej, narusza zawieszenie broni i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojowym rozwiązaniem konfliktu.

„Nie powinniśmy się oszukiwać. To, co dzieje się we wschodniej Ukrainie, to nie tylko atak na nią. To atak na nas wszystkich, na nasze wartości, na demokratyczny świat. Ma on na celu podważenie wiarygodności naszych zobowiązań wobec partnerów. Obecnie bardzo ważne jest monitorowanie kolejnych kroków Rosji. Sankcje są jednym z możliwych środków odstraszających” – powiedział Landsbergis.

Minister podziękował Dmytrowi Kulebie, ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy za zaproszenie do odwiedzenia Donbasu i wezwał kolegów do skorzystania z okazji, by okazać solidarność z Ukrainą i podsumować sytuację.

W imieniu Litwy i Estonii Landsbergis wyraził zaniepokojenie gwałtownie pogarszającym się stanem zdrowia uwięzionego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, któremu reżim kremlowski odmawia udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Podczas spotkania Landsbergis zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację na Białorusi – rośnie liczba więźniów politycznych, reżim oskarża liderów opozycji o terroryzm. Minister podkreślił znaczenie utrzymania presji na Mińsk i jak najszybszego uzgodnienia przygotowywanego czwartego pakietu unijnych sankcji.