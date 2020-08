Łańcuch solidarności z Białorusią – w maseczkach i rękawiczkach

W celu zapobieżenia rozprzestrzenia koronawirusa specjaliści Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego nawołują mieszkańców do oceny swojego stanu zdrowia i stosowania się do zaleceń. Osobom, które mają objawy przeziębienia lub straciły węch zaleca się pozostanie w domu. Dotyczy to również osób, które niedawno wróciły z państw najbardziej dotkniętych epidemią.

Uczestnicy wydarzenia powinny pamiętać o zasłanianiu nosa i ust, stosowaniu jednorazowych rękawiczek i płynu dezynfekującego do rąk.

,Łańcuch Solidarności zostanie utworzony w niedzielę, 23 sierpnia. Początek wydarzenia na placu Katedralnym, zakończenie – w Miednikach na granicy z Białorusią. Akcja rozpocznie się o godz. 19.00.