L. Kasčiūnas: tworzymy centra, gdzie będziemy przechowywać konstrukcje, które w razie ataku zatrzymają wroga

Polska buduje zapory przeciwczołgowe na swoich granicach z Białorusią i Kaliningradem, a my tworzymy centra, do przechowywania konstrukcji, które wykorzystamy do zatrzymania wroga – poinformowała agencja ELTA, cytując posła Laurynasa Kasčiūnasa, przewodniczącego sejmowej komisji bezpieczeństwa narodowego.