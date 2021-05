Kwarantanna została przedłużona do końca czerwca

„Po raz kolejny przedłużyliśmy okres kwarantanny do końca czerwca, staraliśmy się stworzyć nową wersję, aby ułatwić wszystkim korzystanie z informacji. Wszystkie zmiany wprowadzamy jednogłośnie od pierwszego dnia czerwca ”- powiedział minister zdrowia Arūnas Dulkys.

Okres kwarantanny został przedłużony do 30 czerwca godziny 24:00.

Rząd przedłużył o dwie godziny – do północy – pracę placówek gastronomicznych na świeżym powietrzu. Dotyczy to również klubów nocnych, które do tej pory były zamknięte.

W dozwolonych godzinach – od 7:00 do 24:00 – wszystkie wyżej wymienione instytucje będą mogły wewnątrz przyjmować klientów z paszportami możliwości.

Zmiany związane z noszeniem masek – nie są one potrzebne w obozach dziecięcych. Maseczki nie są obowiązkowe na otwartej przestrzeni, jeśli w pobliżu nie ma ludzi; nadal istnieje wymóg zachowania odległości dwóch metrów.

W pomieszczeniach będzie mogło być 10 osób lub dwie rodziny/ gospodarstwa domowe. Liczba osób, które chcą się spotykać na otwartej przestrzeni, jest nieograniczona.