Kwarantanna w całym kraju. Rząd wprowadził szereg restrykcji

W czasie kwarantanny restauracje, bary i puby będą zamknięte, a działalność będzie można prowadzić tylko na wynos. Sklepy i inne punkty handlowe będa mogły nadal działać, pod warunkiem, że zapewnią co najmniej 10 m2 na jednego klienta. Takie wymogi dotyczą również innych miejsc świadczenia usług.

Zamknięte zostały teatry, kina, muzea, kasyna, a także inne ośrodki rozrywkowo-kulturalne oraz kluby fitness, ośrodki SPA. Imprezy sportowe mają się odbywać bez udziału widzów.

Edukacja przedszkolna i w klasach początkowych odbywać się będzie w sposób tradycyjny, zgodnie ze wszystkimi ustalonymi zaleceniami, natomiast kształcenie podstawowe i średnie – zdalnie lub w formacie hybrydowym.

Zakazane zostały zajęcia taneczne i wokalne, także wszystkie imprezy masowe.

W miejscach publicznych możemy przebywać w towarzystwie maksymalnie 5 osób, za wyjątkiem członków rodziny. W weselach i pogrzebach może uczestniczyć nie więcej niż 10 bliskich krewnych.

Hotele pozostają otwarte, ale nie przyjmują grup. Na czas kwarantanny zakazane zostało odwiedzanie pacjentów w szpitalach, za wyjątkiem pacjentów w stanie ciężkim, pacjentów w wieku do lat 14 oraz kobiet na bloku porodowym.

Nabożeństwa w kościołach w tym okresie będą się odbywały, jednak liczba wiernych została ograniczona. Konferencja Episkopatu Litwy podkreśliła, że wierni do kościoła będą wpuszczani wyłącznie w maseczkach, na jedną osobę ma być przeznaczone co najmniej 10 m2. Również na zewnątrz między wiernymi ma być zachowana bezpieczna, co najmniej dwumetrowa odległość. Biskupi apelują, by osoby, które mają objawy schorzeń górnych dróg oddechowych, powstrzymały się przed udziałem w nabożeństwach w kościołach.