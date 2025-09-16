„Kursuok” pod lupą STT: braki w przejrzystości

STT ostrzega, że zidentyfikowane nieprawidłowości mogą sprzyjać nieprzejrzystej konkurencji między dostawcami szkoleń, negatywnie wpływać na dobór uczestników oraz obniżać jakość kształcenia.

Kto zarządza „Kursuok” i gdzie STT widzi ryzyka

Platformę „Kursuok” wdraża Agencja Funduszu Społecznego Unii Europejskiej (ESFA) wspólnie z Centrum Rozwoju Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Litewskim Stowarzyszeniem Szkolnictwa Wyższego ds. Organizacji Naboru (LAMA BPO) oraz Narodową Agencją Edukacji. Uprawnienia do administrowania platformą, wraz z podziałem funkcji, nadał tym podmiotom minister edukacji, nauki i sportu.

STT wskazuje, że uprawnienia LAMA BPO do zarządzania głównym systemem informacyjnym mogły zostać przyznane bez wystarczających podstaw. Stowarzyszenie nie podlega wymogom dotyczącym zapobiegania konfliktom interesów ani prewencji korupcyjnej, co – w ocenie STT – generuje dodatkowe ryzyka. Służba dodaje, że kompetencje zarządzających „Kursuok” są ze sobą splątane.

Przejrzystość, finansowanie i jakość – główne słabości

Z analizy wynika, że niewystarczająco upubliczniane są informacje o przydziale i wykorzystaniu środków na administrację „Kursuok”. Na platformie brakuje jasnych zasad doboru i priorytetyzacji programów oraz mechanizmów weryfikacji cen. Obecnie stosowany „momentinis” model rezerwacji finansowania nie zapewnia równych szans wszystkim dostawcom.

STT odnotowała, że na początku finansowania w 2025 r. wystąpiły usterki techniczne, przez które dostęp do środków mogła uzyskać jedynie część dostawców lub uczestników dysponująca dodatkowymi informacjami. System nadzoru jakości szkoleń STT uznaje za niewystarczający, co zwiększa ryzyko nadużyć i oszustw oraz może narazić państwo na straty wizerunkowe przy wykorzystaniu wsparcia UE.

„Takie braki mogą napędzać nieprzejrzystą konkurencję między dostawcami, ‘wyścig’ o finansowanie, poszukiwanie nieformalnych porozumień; niosą ryzyka nadużyć i oszustw, a także mogą przynieść państwu szkody reputacyjne” – stwierdza STT.

Rekomendacje STT i reakcje instytucji

Służba rekomenduje m.in.:

przegląd modelu zarządzania platformą „Kursuok”,

aktualizację listy priorytetowych dziedzin kształcenia finansowanych przez państwo zgodnie z realnymi potrzebami gospodarczymi i społecznymi,

doprecyzowanie procedur doboru programów,

ustanowienie mechanizmów definiowania cen finansowanych kursów,

udoskonalenie zasad ogłaszania finansowania i rezerwacji miejsc na szkolenia.

Instytucje, które otrzymały analizę STT, mają trzy miesiące na publiczne poinformowanie, w jaki sposób uwzględniły lub planują uwzględnić uwagi i wnioski służby.

Jak wyjaśniła ESFA, zasadniczo komentarz do uwag STT powinna przedstawić Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu, które stworzyło system administracji „Kursuok”. Jednocześnie ekspert ESFA Andrius Bečys podkreślił w poniedziałkowym komunikacie, że rekomendacje STT są istotne dla doskonalenia platformy i zostaną uwzględnione w granicach kompetencji każdej z instytucji.

„W odniesieniu do ESFA część zaleceń dotyczy udostępniania na stronie „Kursuok.lt” szerszych danych statystycznych dla przejrzystości – od informacji o najpopularniejszych dostawcach i szkoleniach, przez raporty monitoringu jakości, po sprawozdania z rezerwowania środków. Rekomenduje się też rozbudowę struktury informacyjnej serwisu o sekcje: Zapobieganie korupcji, Ochrona danych osobowych, Informacje prawno-administracyjne i inne” – wskazał A. Bečys.

Tło: kto może korzystać i ile to kosztuje

„Kursuok” to ogólnokrajowa platforma kształcenia dorosłych, działająca od stycznia 2024 r.. Uczestnicy mogą wybierać szkolenia i co pięć lat otrzymać do 500 euro finansowania. Rejestracja jest otwarta dla osób pracujących w wieku 18–65 lat z wykształceniem wyższym lub zawodowym.

Według STT, do końca marca 2025 r. na platformie zarejestrowało się ponad 29 tys. uczestników, podpisano ponad 18,5 tys. umów, a wydano 15,5 tys. zaświadczeń o ukończeniu. Pod koniec 2024 r. „Kursuok” oferowała ponad 200 programów. Do 2030 r. na potrzeby platformy planuje się przeznaczyć ponad 53 mln euro ze środków RRF, innych funduszy UE oraz budżetu państwa.