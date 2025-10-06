„Kultura nie milczy”. Po ogólnokrajowym strajku środowisko zapowiada dalsze protesty

Organizatorzy zapowiadają, że termin czwartego, międzysektorowego zgromadzenia zostanie podany jeszcze w tym tygodniu. We wtorek ma zostać ogłoszona możliwość dołączenia do grup wsparcia dla osób niezrzeszonych w żadnej organizacji czy wspólnocie.

„Krąg osób myślących podobnie i oczekujących zmian stale się poszerza” – podkreślała Vildžiūnaitė.

Tysiące uczestników, setki wydarzeń i „Jūra” Čiurlionisa jako sygnał alarmu

W niedzielę w całej Litwie odbył się ostrzeżeniowy strajk środowiska kultury w związku z decyzją o powierzeniu Ministerstwa Kultury ugrupowaniu „Świt nad Niemnem” (lit. Nemuno aušra). Kulminacją akcji było wspólne wykonanie symfonicznej poematy „Jūra” Mikalojausa Konstantinasa Čiurlionisa, która stała się hymnem protestu i „syreną ostrzegawczą”.

Według organizatorów odbyło się ponad 300 wydarzeń w 81 miastach, miasteczkach i wsiach Litwy oraz w 22 krajach na czterech kontynentach. Wszystkie zgromadzenia przebiegły spokojnie. Ponad 250 organizacji publicznie poparło protest, a petycję w sprawie wycofania „Świtu nad Niemnem” z resortu kultury podpisało blisko 80 tys. osób. Akcje ostrzegawcze kontynuowano także w poniedziałek – symbole protestu, jak deklarują organizatorzy, pozostaną widoczne do czasu wysłuchania środowiska kultury.

„Mandat nie jest bezwarunkowy”. Apel o odpowiedzialność polityków

„Otrzymany mandat nie jest aktem bezwarunkowej przyjaźni. Trzeba go stale uzasadniać, a obietnice – potwierdzać czynami. Jesteśmy myślącym społeczeństwem i domagamy się nieprzerwanej odpowiedzialności” – mówiła Dagnė Vildžiūnaitė.

Szefowa Krajowego Stowarzyszenia Sektorów Kreatywnych i Kultury (lit. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija) Edita Sabalionytė podkreślała szerokie zaangażowanie społeczne:

„Cieszymy się, że studenci i młodzież są z nami i jasno pokazali swoje stanowisko. Widzimy, jak w każdym miasteczku jednoczą się społeczności i ludzie dobrej woli.”

Zaznaczyła zarazem, że docierają sygnały o próbach zniechęcania do udziału w akcjach:

„Nie bójmy się. To nasz głos i nasze obywatelskie prawo do wyrażenia stanowiska. Tam, gdzie politycy nie podejmują decyzji i nie biorą odpowiedzialności, społeczeństwo obywatelskie może – i powinno – działać.”

Manifest „To może być ostatni raz”

Uczestnikom odczytano manifest „To może być ostatni raz”, w którym wskazano m.in., że może to być ostatni moment, gdy kultura pozostaje wspólnym językiem wszystkich, dodaje odwagi, jednoczy i wzywa do obrony wolności oraz demokracji.

Prezydent o proteście w cieniu inauguracji „Roku kultury Litwy we Włoszech”

Podczas oficjalnej wizyty w Rzymie, gdzie wraz z prezydentem Włoch zainaugurowano Rok Kultury Litwy we Włoszech, prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że nie otrzymał pytań o protesty i nie zauważył, kto miał przypięte protestowe znaczki. Według relacji z wydarzenia protestowe przypinki nosili m.in. Rokas Zubovas, prawnuk M. K. Čiurlionisa, który otworzył koncert, oraz część gości z Litwy.

Słowa prezydenta skomentował reżyser Jonas Tertelis:

„Od dwóch tygodni mówimy, że ta sytuacja do złudzenia przypomina to, co dzieje się w Słowacji, na Węgrzech czy w Gruzji. Teraz mamy wrażenie, że prezydent sugeruje, by poczekać 6–12 miesięcy, aż wydarzy się coś, co pozwoli stwierdzić, że mieliśmy rację. To budzi wiele pytań o przekaz i stanowisko Prezydentury.”

Spór o resort kultury i dymisja ministra

Dyrektor generalny Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki Arūnas Gelūnas poinformował, że środowisko kultury nie otrzymało dotąd oficjalnych zaproszeń do kontynuacji rozmów ze strony władz. Podkreślił, że nie rozwiązałoby problemu pozostawienie ministerstwa w gestii „Świtu nad Niemnem” przy jednoczesnym powołaniu ministra spoza partii, bo „taki minister nie byłby samodzielny, a skład kierownictwa i doradców pozostawałby partyjny – byłby to zmieniony fasadą status quo”.

Lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że wymiana ministerstw jest teoretycznie możliwa, ale obecnie nie toczą się o tym rozmowy i proces mógłby potrwać. Z kolei przewodniczący „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis mówi, że chciałby utrzymania kontroli nad Ministerstwem Kultury, nie wykluczając negocjacji w sprawie ewentualnych roszad.

W piątek, po fali krytyki dotyczącej kompetencji, do dymisji podał się minister kultury Ignotas Adomavičius (z ramienia „Świtu nad Niemnem”). Tymczasowo resortem kieruje Raminta Popovienė, minister edukacji, nauki i sportu z ramienia socjaldemokratów.