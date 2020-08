Kuliešius: Możemy być świadkami wyłącznie symbolicznego otwarcia elektrowni w Ostrowcu

„To, co może się stać w najbliższych dniach jest powiązane z wyborami prezydenta w niedzielę i będzie jedynie symbolicznym przecięciem wstęgi” – dodał.

Ministerstwo Energetyki Białorusi we wtorek podało, że pierwszy reaktor siłowni w Ostrowcu zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych dni. Darius Kuliešius wątpi w tę zapowiedź, porównując sytuację do oddania do użytku dużych obiektów na Litwie. Przypomina, że podobnie było z otwarciem stakady w Rusnė, gdy po oddaniu do użytku nie można było z niej korzystać.

Przewodniczący Sejmowego komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Dainius Gaižauskas powiedział wczoraj, że Litwa wciąż nie posiada oficjalnej informacji na temat uruchomienia elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi, które ma nastąpić już w najbliższy piątek.