Kukuraitis: Od połowy lipca bony rodzinne

„Koszyczek zniżek będzie stale się zmieniał, ponieważ stworzyliśmy możliwość naszym partnerom, by stosowali zniżki jednorazowe. Także będą umowy na trzy, szęść i więcej miesięcy” – poinformował minister.

Posiadacze bonów będą mieli 50-procentową zniżkę na jazdę autobusami międzymiastowymi, promami, a także na transport kolejowy.

Produkcja bonów rozpocznie się w lipcu i będą one pocztą wysyłane do adresatów. Posługiwać się nimi będą mogli wszyscy członkowie rodziny. Jeżeli rodzina się składa z więcej niż sześciu osób, będzie miała prawo do dwóch bonów.

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy obliczyło, że takie bony rodzinne ma otrzymać blisko 63 tys. rodzin, wychowujących nie mniej niż trójkę dzieci albo dzieci niepełnosprawne.

Na ten cel w roku bieżącym przeznaczono ponad 184 tys. euro.