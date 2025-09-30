Kryzys wokół ministra kultury. Prezydent: możliwy rząd mniejszościowy socjaldemokratów

W rozmowie w programie LRT „Dienos tema” prezydent ocenił, że nowemu ministrowi „będzie bardzo trudno pracować”. Dodał, że tego samego dnia rozmawiał z premier Ingą Ruginienė o tym, by szefowa rządu „pełniła pewną rolę patronacką” i razem z ministrem „starała się odpowiadać na wyzwania środowiska kultury”.

– Jeśli w najbliższych miesiącach okaże się, że minister kultury – „z przyczyn związanych z nim samym lub innych” – nie może normalnie i efektywnie pracować, wówczas należałoby poszukać innego kandydata – stwierdził Nausėda, wskazując, że „normalnym” horyzontem próbnego sprawowania urzędu byłoby około trzech miesięcy.

Prezydent podkreślił zarazem, że problemem, który widzi część środowiska kultury, jest prawo „Świtu nad Niemnem” do wskazania szefa resortu, a nie wyłącznie osoba Ignotasa Adomavičiusa.

– Każde inne nazwisko – „czy to Petravičius, czy Antanavičius, czy ktoś inny” – spotkałoby się z podobnym sprzeciwem i nie rozwiązałoby problemu – mówił Nausėda.

Jako możliwą ścieżkę wskazał, że socjaldemokraci mogliby przejść do rządu mniejszościowego i obsadzić sporne stanowiska „własnymi ministrami”. Jednocześnie przyznał, że wątpi w trwałość poparcia opozycji dla takiej konstrukcji rządu:

– Być może po kilku dniach opozycja powie, że nie ma obowiązku wspierać rządu „w każdej sprawie”.

W obecnych warunkach rząd mniejszościowy utrzymujący się kilka miesięcy byłby – zdaniem prezydenta – „bardzo dobrym rezultatem”.

Nausėda wskazał też na pilne terminy budżetowe jako powód, dla którego nie zwlekał z zatwierdzeniem rządu.

– 17 października musi zostać przedstawiony projekt budżetu. Terminy są bardzo rygorystyczne i jeśli do połowy grudnia nie przyjmiemy ustawy budżetowej, wejdziemy w przyszłym roku w tryb jednej dwunastej, co negatywnie odbije się nie tylko na kulturze, ale i na wielu innych dziedzinach – zaznaczył.

Odnosząc się do zarzutów o zmianę stanowiska, prezydent przypomniał, że wcześniej deklarował, iż nie zatwierdzi ministrów z „Świtu nad Niemnem”, ale „w obliczu kryzysu rządowego” swoje stanowisko zmienił i wezwał środowisko kultury, by dało I. Adomavičiusowi „szansę”. Krytycznie ocenił przy tym „konstytucjonalistów”, którzy – jak powiedział – niespójnie interpretują rolę głowy państwa przy formowaniu rządu:

– Nie można jednocześnie twierdzić, że przedstawienie niepełnego składu rządu jest niekonstytucyjne (gdy Trybunał Konstytucyjny nie wydał jeszcze ostatecznej opinii) i w tym samym czasie mówić: „nie zatwierdzaj tego ministra, bo nam się nie podoba”.

Nausėda przypomniał, że brak „Świtu nad Niemnem” w rządzie formułował wcześniej jako oczekiwanie, którego wówczas nikt nie kwestionował. Do obecnych napięć – ocenił – doprowadziła decyzja partii rządzących o wymianie resortów: Energetyka przeszła do socjaldemokratów (ci wskazali Žygimantasa Vaičiūnasa), a „Świt nad Niemnem” objął ministerstwo kultury.

– Sytuacja nie jest prosta ani komfortowa – stwierdził prezydent.

Nominacji Ignotasa Adomavičiusa – przedsiębiorcy bez doświadczenia pracy w sektorze kultury, ostatnio doradcy wicemarszałka Sejmu – towarzyszą krytyka i protesty. Zapowiadany jest strajk ostrzegawczy, a organizatorzy Targów Książki w Wilnie ogłosili, że nie życzą sobie obecności prezydenta, premier i ministra podczas wydarzenia. Z funkcji zrezygnowali członkowie Rady Literatury przy Ministerstwie Kultury oraz części innych organów doradczych resortu.

Sam Adomavičius przeprosił za niedawne wypowiedzi publiczne i zapowiedział współpracę z środowiskiem kultury w poszukiwaniu „punktów stycznych”. We wtorek prezydent planuje spotkanie z przedstawicielami kultury, podkreślając, że chce wysłuchać ich opinii i pomóc rozwiązać „nieprzyjemny problem” wokół resortu.