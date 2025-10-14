Kryzys w kulturze po nominacji i rezygnacji Adomavičiusa

„Wydaje mi się, że wszystkie te problemy, których teraz doświadczamy, łączą się z tym, że główna partia koalicji rządzącej nie potrafi ich rozwiązać” – powiedział Nausėda

„Tę decyzję można było podjąć wcześniej, a wiele aspektów, które mocno zamieszały w naszym krajobrazie politycznym, odpadłoby naturalnie” – dodał.

Tło: słowa Žemaitaitisa i spór o kierownictwo resortu kultury

Prezydent w ubiegły piątek potępił wypowiedzi lidera „Świtu nad Niemnem” Remigijusa Žemaitaitisa pod adresem dyrektora Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki (LNDM) Arūnasa Gelūnasa. Žemaitaitis w mediach społecznościowych określił Gelūnasa m.in. jako „organizatora przewrotów w państwie” i spekulował na temat jego rzekomego pochodzenia żydowskiego. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie podżegania do nienawiści.

Po tych deklaracjach i protestach środowisk kultury LSDP ogłosiła, że przejmie resort kultury; premier Inga Ruginienė wskazała jako najlepszą kandydatkę posłankę socjaldemokratkę Vaidę Aleknavičienė – wcześniej już rozpatrywaną na to stanowisko. Prezydent zaznaczył jednak, że formalnego wniosku od premier jeszcze nie otrzymał.

„Nie chcę dyskutować o kandydatach, którzy nie zostali mi oficjalnie przedstawieni” – powiedział.

Dodał, że Alek­navičienė „sprawiła dobre wrażenie” przy poprzedniej ocenie, ale jeśli zostanie ponownie zaproponowana, zostanie oceniona na nowo.

„Nie chcemy, by poligony świeciły pustkami”

Nausėda przestrzegł, że obecne napięcia są zauważane przez sojuszników:

„To, co się dzieje – także to, co wydarzyło się w piątek – przyciąga uwagę naszych partnerów. Nie straszę, ale pamiętajmy, że nie chcemy, by nasze poligony świeciły pustkami”.

Jak daleko sięgać z wykluczeniami?

Prezydent odniósł się też do zgłaszanych żądań, by w politycznej ekipie ministra kultury nie było przedstawicieli „Świtu nad Niemnem”. Lider tej partii Remigijus Žemaitaitis zasugerował, że w takim wypadku formacja może opuścić koalicję.

„To znowu o tym samym: doradcy, wiceministrowie… Pytanie, jak daleko pójdziemy – czy zejdziemy do poziomu służby cywilnej? A co z ochroną danych – część osób może nie chcieć publicznie ujawniać przynależności partyjnej” – wskazał Nausėda.

Jego zdaniem wtórne problemy biorą się stąd, że w koalicji nie rozstrzygnięto kwestii zasadniczej.