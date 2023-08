KPRP: Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą nt. bezpieczeństwa

O rozmowie prezydentów, KPRP poinformowała na Twitterze. „Bezpieczeństwo w regionie było tematem dzisiejszej rozmowy telefonicznej Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Litwy Gitanasa Nausedy” – czytamy w piątkowym wpisie.

Wcześniej tego dnia prezydent Duda odbył rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkevicsem, również na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa.

Po rozmowie z polskim prezydentem Stoltenberg relacjonował, że podziękowałem Dudzie za zaangażowanie Polski w działania NATO. Jak podkreślił we wpisie na Twitterze, Polska daje przykład tego, jak należy wspierać Ukrainę. „Dobra rozmowa z prezydentem Dudą. (…) Podziękowałem mu również za pomoc w doprowadzeniu do sukcesu historycznego (lipcowego) szczytu (NATO) w Wilnie. (…) Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to niezbędne” – dodał sekretarz generalny NATO.