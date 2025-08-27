Kowno zyska nowoczesny terminal i połączenie z Rygą

–Rozbudowa sprawiła, że terminal powiększył się o ponad połowę dotychczasowej powierzchni. Terminal zostanie otwarty w październiku, co oznacza możliwość obsługi ponad 2 mln pasażerów rocznie – podkreślił Taminskas.

– Od przyszłej wiosny pięć razy w tygodniu będą realizowane bezpośrednie rejsy do Rygi. To szczególnie ważne dla mieszkańców centralnej Litwy, którzy nie będą musieli już jechać do Wilna, aby polecieć do stolicy Łotwy – dodał wiceminister.

Połączenia obsłuży łotewski przewoźnik „Air Baltic”. Jak poinformował wiceprezes ds. rozwoju siatki połączeń Mantas Vrubliauskas, przez Rygę pasażerowie zyskają wygodny dostęp do wielu popularnych kierunków w Europie, m.in. do Monachium, Frankfurtu, Berlina, Hamburga, Helsinek, Sztokholmu, Oslo, Kopenhagi, Tallina, Amsterdamu, Paryża, Brukseli, Londynu, Wiednia czy Zurychu.

Dyrektor litewskich portów lotniczych Simonas Bartkus zaznaczył, że nowe trasy przyczynią się do rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu Kowna.

Terminal został rozbudowany w dwóch kierunkach – wschodnim i zachodnim. Po zakończeniu prac, które objęły wszystkie trzy kondygnacje, powiększono m.in. strefy odbioru bagażu, przestrzenie w strefie Schengen i poza nią, a także miejsca dla pasażerów – poczekalnie, punkty gastronomiczne i handlowe.

– Po modernizacji powierzchnia terminala zwiększy się o ponad połowę – do ok. 4400 m². Nowa infrastruktura umożliwi obsługę nawet sześciu rejsów pasażerskich na godzinę – wskazał Arnas Dūmanas, szef Departamentu Rozwoju Infrastruktury litewskich portów lotniczych.

Koszt inwestycji wyniósł 17,7 mln euro (bez VAT). Wykonawcą była firma budowlana „Infes”.

Modernizację przeszły również parkingi przy lotnisku. Powierzchnia placu zwiększyła się do blisko 10 tys. m², a obok terminala powstaje wielopoziomowy parking na ponad 900 pojazdów.

Długoterminowa strategia rozwoju portów lotniczych na Litwie przewiduje, że do 2052 roku w Kownie zostaną zagospodarowane tereny po drugiej stronie pasa startowego – z przeznaczeniem na transport cargo oraz usługi remontu i obsługi technicznej samolotów.

W 2024 roku lotnisko w Kownie obsłużyło 1,4 mln pasażerów – o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba ta przekroczyła dotychczasowe możliwości terminala, co sprawia, że rozbudowa była konieczna.