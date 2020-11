Kierownictwo poczty apeluje do mieszkańców, by nie zwlekali z wysyłaniem paczek na święta i zatroszczyli się o to już teraz.

W obecnych okolicznością przesyłka w kierunku Europy dostarczana jest mniej więcej w ciągu dwóch tygodni, natomiast w kierunku takich krajów jak USA, czy Australia – dwukrotnie dłużej.

O zakłóceniach w pracy pocztę litewską poinformowali partnerzy z Danii, Łotwy, Izraela, Irlandii, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Grecji, Francji, Polski, Czech i Słowenii.