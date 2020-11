Koronawirus na Litwie. Z COVID-19 uciekł ze szpitala. Dostał 10 miesięcy więzienia

54-letni mężczyzna, u którego stwierdzono Covid-19, był leczony w kowieńskim szpitalu. Uciekł przez okno, następnie wsiadł do autobusu, narażając inne osoby na zakażenie. Tego samego dnia został znaleziony w domu i przewieziony z powrotem do szpitala. Natomiast ponownie uciekł przez okno, by zrobić zakupy w pobliskim sklepie.

Sąd nałożył obowiązek przebywania w domu od godz. 22.00 do 6.00, jeżeli nie jest to związane z pracą, nie opuszczania miasta bez zezwolenia organów ścigania oraz nieużywania środków psychoaktywnych. Wcześniej oskarżony był trzykrotnie sądzony.