Po blisko trzech tygodniach przerwy zarejestrowano kolejny zgon na COVID-19. 81. ofiarą patogena stał się ojciec franciszkanin z Kretyngi. O zgonie 54–letniego zakonnika poinformował mer miasta Antanas Kalnius.

Zakażenie ojca franciszkanina Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego potwierdziło 7 lipca. Duchowny zgłosił się do szpitala w Kłajpedzie po podróży do Czech i pojawieniu się objawów COVID-19. Z Kłajpedy został przewieziony do kilinik Santaros.