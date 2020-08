Koronawirus a bezpieczny powrót do szkoły. Co się zmieni?

1 września coraz bliżej. Dla uczniów oznacza to koniec wakacji i powrót do szkoły. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie inny od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa.

Akty prawne opracowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki wyraźnie mówią, że szkoły powinny przestrzegać pewnych zasad. Największą nowością będzie uczenie się w jednym gabinecie szkolnym. Szkoła ma zapewnić osobne pomieszczenia dla każdej klasy. W klasach obok mają być uczniowie w podobnym wieku. Jedynie lekcje, które ze względu na swą specyfikę, np. chemia, nie mogą się odbywać w przydzielonym pomieszczeniu, muszą być przeniesione do innego gabinetu, np. laboratorium. W takim przypadku, zgodnie z zaleceniami resortu oświaty, w laboratorium powinny się odbywać dwie lekcje z rzędu.

Szkoły mają też przewidzieć różny czas zajęć. Np. lekcje dla klas 5 mogą się rozpoczynać o godz. 9.00, dla klas 6 – o godz. 8.00. Szafki dla uczniów mają się znajdować na tym piętrze, gdzie się odbywają lekcje.

Każda szkoła powinna opracować mapę ze wskazówkami, jak uczniowie mogą się poruszać, tak by uczniowie mieli jak najmniej styczności z innymi klasami. W miarę możliwości ma być zapewnionych kilka osobnych wejść i wyjść, by uczniowie jak najszybciej mogli dotrzeć do swego gabinetu. Umieszczone wskazówki mają ułatwić poruszanie się po szkole, by uczeń mógł np. jak najszybciej trafić do stołówki.

Posiłki mają być serwowane w klasach w jednorazowych pojemnikach, jedzenie z domu również ma być spożywane w gabinecie szkolnym z uwzględnieniem norm higieny, o które powinna zadbać szkoła. W stołówkach muszą powstać specjalne strefy dla każdej klasy. Sztućce mają być ułożone w ten sposób, by dziecko mogło po nie sięgnąć, nie dotykając przy tym innych sztućców. Stołówki mają zapewnić umywalki z ciepłą wodą, mydłem oraz jednorazowymi ręcznikami.

Przerwy szkolne muszą być dłuższe, by uczniowie zdążyli nie tylko zjeść, ale też się przespacerować na świeżym powietrzu.

W szkolnych autobusach należy pamiętać o bezpiecznej odległości i maseczkach ochronnych. Jedynie dzieci, których zdrowie nie pozwala na noszenie maseczki, mogą z niej zrezygnować. Siedzenia i poręcze w szkolnych autobusach mają być dezynfekowane przed każdą grupą uczniów. Uczniowie korzystający z komunikacji miejskiej powinny przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i norm higieny.

Jeżeli w ciągu 14 dni w danym samorządzie liczba zakażonych koronawirusem przekroczy 16 przypadków na 100 tys. osób, środki ostrożności zostaną zaostrzone – obowiązkowe będzie noszenie maseczek, przestrzeganie w bezpiecznej odległości tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli liczba zachorowań w danym samorządzie przekroczy poziom krytyczny, czyli 25 przypadków na 100 tys. osób, wprowadzone zostanie nauczanie zdalne, za wyjątkiem grup przedszkolnych i klas początkowych.