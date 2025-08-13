Kontrowersje wokół ministra ochrony środowiska

„W kontekście ostatnich wydarzeń prezydent w nowym rządzie pana Poderskisa nie widzi” – powiedział Jansonas.

Oświadczenie to padło po publikacji portalu 15min, który ujawnił, że Poderskis – zanim wrócił do polityki – pracował jako lobbysta branży energetyki wiatrowej, a już jako minister uczestniczył w przygotowaniu bardziej liberalnych zasad oceny wpływu farm wiatrowych na ptaki, korzystnych dla inwestorów.

Projekt przygotowanego przez niego rozporządzenia określa zasady ochrony rzadkich gatunków ptaków i nietoperzy przed szkodliwym wpływem elektrowni wiatrowych. Według portalu, nowa wersja dokumentu została skrócona z 46 do zaledwie 8 stron, a część dotychczasowych środków ochrony ptaków usunięto.

Poderskis wcześniej deklarował, że ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu interesów nie będzie uczestniczył w pracach nad rozporządzeniem, jednak później zmienił zdanie, tłumacząc, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Obecne wymogi – jak twierdzi – całkowicie zahamowały rozwój energetyki wiatrowej w kraju.

Po ujawnieniu ustaleń dziennikarskiego śledztwa minister zapowiedział, że zwróci się do Państwowej Komisji Etyki Służby Publicznej o wyjaśnienie, czy mogło dojść do konfliktu interesów.

Media w ostatnim czasie stawiały także pytania o jego delegację do Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej.

Povilasa Poderskisa do rządu delegowała partia „Świt nad Niemnem” (Nemuno aušra). Jego szanse na pozostanie w gabinecie osłabły już wcześniej, gdy lider ugrupowania Remigijus Žemaitaitis zapowiedział, że w odnowionym rządzie będą zasiadać wyłącznie ministrowie z partii. Poderskis do „Świtu nad Niemnem” nie należy.