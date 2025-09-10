Kondratowicz: zamknięcie polsko-białoruskiej granicy spowoduje wzrost ruchu na Litwie

„Naturalne jest, że może to spowodować większy ruch, (…) ale w jakim zakresie i na jaki okres, Polacy jeszcze tego nie wskazują, mówią o zamknięciu granicy z początkiem „Zapad”, ale nie wspominają o zakończeniu” – w wywiadzie dla agencji BNS powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz. „Gdyby to trwało tydzień, to może nie byłoby to bardzo dotkliwe lub nie spowodowałoby większego napięcia na naszej granicy pod względem zarządzania ruchem. Ale gdyby był to dłuższy okres, to na pewno mogłoby to mieć wpływ, biorąc pod uwagę, że droga „Via Baltica” jest jeszcze w budowie, a od strony polskiej wprowadzono również wewnętrzną kontrolę graniczną” – dodał.

Jak informowało BNS, wspólne ćwiczenia wojskowe Białorusi i Rosji „Zapad-2025” („Zachód-2025”) odbędą się w dniach 12–16 września.

Polski premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że w reakcji na te ćwiczenia Polska z powodów bezpieczeństwa narodowego zamknie o północy w czwartek granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe.

Polska wprowadziła także kontrolę podróżnych na granicy z Niemcami i Litwą, którą ostatnio przedłużono do 4 października. Warszawa tłumaczy tę decyzję koniecznością powstrzymania nielegalnej migracji wtórnej, gdy osoby, które przedostały się z Białorusi do Łotwy, przejeżdżają przez Litwę do Polski.

„Oczywiście Polacy nie kontrolują samochodów wyjeżdżających z Polski, ale z naszej strony (samochody wyjeżdżające) są kontrolowane, więc dodatkowe zasoby będą potrzebne zarówno na granicach wewnętrznych, jak i zewnętrznych” – zaznaczył Kondratowicz.

Według niego w razie potrzeby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie współpracować z władzami centralnymi i samorządowymi, aby zarządzać zwiększonym ruchem.

„Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy działać razem z samorządem, Ministerstwem Transportu oraz Dyrekcją Punktów Kontroli Granicznej, aby skierować te strumienie. Mamy parkingi, które mogą pomieścić określoną liczbę pojazdów. Będziemy reagować w zależności od sytuacji” – oznajmił szef MSW.

Ponadto minister Kondratowicz przyznał, że na szczeblu ministrów nie był informowany o planowanym zamknięciu granicy Polski z Białorusią.

„Strażnicy graniczni otrzymali informację (przez kanał straży granicznej) wczoraj. W Polsce za punkty kontroli granicznej odpowiada nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tam jest inne zarządzanie i inne procedury. Nie otrzymaliśmy takiej informacji na szczeblu ministrów. Ja nie otrzymałem takiego zawiadomienia” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Litwa pod koniec sierpnia zamknęła przestrzeń powietrzną nad częścią granicy z Białorusią do października. Decyzja ta została podjęta w związku z ćwiczeniami „Zapad” oraz incydentami w lecie, kiedy do litewskiej przestrzeni powietrznej wleciały dwa drony „Gerbera”.