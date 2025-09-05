Kondratowicz z poparciem prezydenta Nausėdy

– „Prezydent ufa ministrowi jako osobie rzeczowej, nienadmiernie gadatliwej. (…) Odpowiedź w sprawie powołania jest jasna” – powiedział D. Matulionis po spotkaniu głowy państwa z kandydatem.

Priorytety: obrona powszechna, bezpieczeństwo cywilne i granice

Doradca wskazał, że przed ministrem stoją zadania w polityce regionalnej oraz w obszarze bezpieczeństwa cywilnego: tworzenie i modernizacja miejsc schronienia, środki przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym naruszającym litewską przestrzeń powietrzną, unowocześnianie systemów alarmowania i ostrzegania ludności, wzmocnienie ochrony granic.

– „Jest powszechna zgoda, by wzmacniać instytucje na rzecz efektywnej obrony powszechnej” – podkreślił D. Matulionis.

Wezwał też MSW do zintensyfikowania walki z rosnącą przestępczością finansową w sieci.

Kondratowicz: „Jestem gotów kontynuować rozpoczęte prace”

– „Rozmowa z prezydentem była rzeczowa i konstruktywna. Jestem gotów kontynuować rozpoczęte działania” – oświadczył Władysław Kondratowicz.



Zaznaczył, że w wielu dziedzinach utrzymuje się wysoki poziom wyzwań, a resort ma przygotowany pakiet środków na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Walka z oszustwami: prewencja i współpraca instytucji

Minister poinformował, że w reakcji na rosnącą skalę oszustw prowadzone są działania prewencyjne, w tym spotkania funkcjonariuszy ze społecznościami lokalnymi.

– „Powstaje ustawa o zapobieganiu przestępczości, która wprowadzi te rozwiązania do porządku prawnego.” – dodał.



Według niego, aby ograniczyć liczbę oszustw, potrzebna jest bliższa współpraca instytucji i szybka reakcja na zgłoszenia. MSW wraz z Bankiem Litwy przygotowuje wspólną strategię ograniczania takich przestępstw – „a nawet ich całkowitej eliminacji”.