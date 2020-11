Kompetencje cyfrowe – bez wychodzenia z domu

Zmniejszać przepaść cyfrową

Wirtualne usługi i rozrywki, możliwość kontaktów z całym światem, stałe poszerzanie horyzontów, pogłębianie nawyków zawodowych. Oczywiście, że inteligentne technologie i Internet otwierają przed nami bezgraniczne horyzonty w życiu codziennym, a kompetencje cyfrowe stają się po prostu koniecznością.

Mamy na Litwie doskonałą infrastrukturę, publiczny Internet jest szeroko dostępny, największym jednak problemem jest brak nawyków cyfrowych.

Według najnowszych danych, podstawy korzystania z technologii cyfrowych posiada zaledwie 56 proc. mieszkańców Litwy (średnia unijna – 58 proc.), wyższe niż podstawowe – 32 proc., podstawowe nawyki korzystania z oprogramowania – 58 proc. (odpowiednio średnie w UE – 33 – 61 proc.).

Wypełnić te luki pomagają różnego rodzaju inicjatywy oferowane przez sektor państwowy i prywatny. Jest wśród nich projekt „Prisijungusi Lietuva” („Podłączona Litwa”), którego celem jest udzielenie mieszkańcom pomocy w zdobyciu nawyków skutecznego, bezpiecznego, odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnych i Internetu oraz korzystania z możliwości jakie one dają. Projekt „Prisijungusi Lietuva” realizowany jest w całym kraju i skierowany jest do licznej grupy docelowej mieszkańców – około 500 tys. osób, które wciąż jeszcze nie korzystają z Internetu lub posiadają niewystarczające nawyki cyfrowe.

Cieszy możliwość wirtualnych podróży

Jūratė Adamonienė z Kowna usłyszała w radiu informację o zajęciach z kompetencji cyfrowych i natychmiast się na nie zarejestrowała. Wzięła już udział w kilku zdalnych lekcjach i zamierza w nich dalej uczestniczyć. Kobieta zalicza siebie do zaawansowanych użytkowników, ponieważ od dawna aktywnie korzysta z usług elektronicznej bankowości, poczty elektronicznej, Internetu, a przy okazji stara się pogłębiać wiadomości o przestrzeni wirtualnej.

Pani Jūratė mówi, że dla niej ważny jest nie tylko konkretny temat zdalnych szkoleń, ale również możliwość poszerzania horyzontów, zgłębiania wiedzy i nawyków.

„Należy zawsze przeznaczać przynajmniej część swego czasu na doskonalenie się, szczególnie w tym okresie, kiedy jesteśmy proszeni o niewychodzenie bez potrzeby z domu.W trakcie szkoleń nauczyłam się lepiej korzystać z platformy Youtube, zwiedziłam wirtualnie kilka muzeów, dowiedziałam się, gdzie w Internecie można znaleźć bezpośrednie transmisje koncertów, dlatego czas w domu mogę spędzać w sposób o wiele bardziej przyjemny” – mówi pani Jūratė.

Żartuje, że starsze pokolenie jest tym, które zawsze będzie miało pytania. Chwali lektorów, którzy w sposób jasny, krok po kroku podają informację i cierpliwie odpowiadają na wszystkie pytania uczestników. Zdaniem seniorki, w zdalnych szkoleniach uczestniczyła po raz pierwszy, nie miała jednak ani problemów z podłączaniem się do systemu, ani strachu, że coś może się nie udać.

„Wykładowczyni wyjaśniła, na przykład, jak udostępniać ekran komputera, by każdy widział to samo, co widzą inni uczestnicy szkolenia. Gdy tylko czegoś nie rozumieliśmy, natychmiast nam wyjaśniała. Poprawialiśmy też błędy jeden drugiego” – opowiada pani Jūratė.

Wykorzystywać kwarantannę na samodoskonalenie

Jak twierdzi kierownik ds. działalności projektu „Prisijungusi Lietuva” Jurgita Vasilavičiūtė-Garunkštienė, przed kwarantanną szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla seniorów odbywały się w bibliotekach w całym kraju. Wzięło w nich już udział ponad 71 tys. osób. Zajęcia odbywały się nie tylko w języku litewskim, ale również po rosyjsku i po polsku.

„Z powodu kwarantanny szkolenia musieliśmy zawiesić, nie chcieliśmy jednak, by ludzie, którzy tak aktywnie w nich uczestniczyli, zostali bez niczego. Przenieśliśmy więc szkolenia do Internetu, by wszyscy chętni oraz mający przynajmniej niewielkie kompetencje cyfrowe nie musieli stać w miejscu i mogli dalej nieodpłatnie doskonalić swoje nawyki, tylko w inny sposób – na zajęciach z zakresu kompetencji cyfrowych online” – twierdzi J. Vasilavičiūtė-Garunkštienė.

Zdaniem J. Vasilavičiūtė-Garunkštienė, w nieodpłatnych zajęciach kompetencji cyfrowych mogą uczestniczyć wszyscy chętni, posiadający komputer, Internet i pocztę elektroniczną. Tematy zdalnych szkoleń podawane są na stronie www.prisijungusi.lt. Wystarczy się zarejestrować i czekać na informację o rozpoczęciu wirtualnych lekcji.

Wszystkie osoby, które się zarejestrują, otrzymają instrukcję, jak się podłączyć do zajęć.

„Z opinii uczestników wynika, że zajęcia te pomagają im w podejmowaniu się nowych wyzwań związanych z przestrzenią wirtualną. Ufamy, że nabyte nawyki praktyczne pomogą aktywniej korzystać z bardziej różnorodnych możliwości, które daje Internet i urządzenia cyfrowe” – mówi Vasilavičiūtė-Garunkštienė.

Wszyscy chętni udziału w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych szczegółową informację na ich temat mogą otrzymać na www.prisijungusi.lt lub pod nr tel. 8 620 20 961.

O projekcie „Prisijungusi Lietuva” (www.prisijungusi.lt)

Celem projektu jest zachęcanie mieszkańców Litwy do zdobywania nawyków potrzebnych do efektywnego, wszechstronnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz aktywnego udziału w tej działalności wspólnot lokalnych.

Projekt realizuje Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z partnerami: zrzeszeniem „Langas į ateitį” („Okno w przyszłość”), Służbą Regulacji Łączności Republiki Litewskiej, Litewską Narodową Biblioteką im. Martynasa Mažvydasa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Republiki Litewskiej.