Kolejny rekord dziennych zakażeń koronawirusem. Najgorsza sytuacja w Raseiniai

Najwięcej zakażeń pochodzi z Raseiniai. Samorząd rejonu rosieńskiego postanowił na razie nie zwracać się do rządu z prośbą o wprowadzenie kwarantanny lokalnej. Jednak wydał zalecenia mieszkańcom dotyczące zasłaniania nosa i ust we wszystkich miejscach publicznych oraz odwołania co najmniej na dwa tygodnie wyjazdów do innych regionów kraju, a także unikania wszelkich zgromadzeń. Nowe zalecenia wchodzą w życie od jutra.

Obecnie w rejonie rosieńskim jest blisko 200 osób z diagnozą COVID-19. Koronawirusa potwierdzono także u mera rejonu Andriusa Bautronisa. Jedynie w ciągu minionej doby z 95 wykonanych badań, 51 testów dało wynik pozytywny.

W Radwiliszkach z kolei wszczęto postępowanie przedsądowe w sprawie pacjentów, którzy nie stosowali się do wymogów izolacji domowej.

Policja podkreśla, że niestosowanie się do wymogów izolacji jest traktowane jako świadomy zamiar zakażenia innych osób niebezpieczną chorobą. W takim przypadku wszczynane jest postępowanie. Kodeks Karny przewiduje grzywnę lub ograniczenie wolności, a także areszt lub pozbawienie wolności na okres do roku.