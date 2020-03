Kolejny przypadek koronawirusa na Litwie. Zainfekowany podróżował autobusem

vdu

Jak podaje portal, student przyleciał z Danii 10 marca na lotnisko w Wilnie i udał się do Kretyngi autobusem.

To już siódma osoba chora na koronawirusa w naszym kraju. Szczegóły resort zdrowia poda podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 11.



Wczoraj obecność koronawirusa zdiagnozowano u trzech osób: mieszkanki Kłajpedy (wróciła z Teneryfy), mieszkańca Kowna (wrócił z Włoch) i obywatelki Hiszpanii, która przyjechała do Wilna z Madrytu (kobieta leczona jest w szpitalu w Santaryszkach).



Pierwszy przypadek zarażenia nowym wirusem odnotowano 28 lutego – stwierdzono go u 39-letniej mieszkanki Szawel, która wróciła z Włoch. 10 marca zarejestrowano dwa kolejne przypadki zachorowań w Kownie – to małżeństwo, które wróciło z Włoch, gdzie odpoczywało na nartach.

Na obecność koronawirusa do tej pory przebadano próbki, pobrane od 442 osób.